EDUM (EDUM) teave Among the X2E models, this is a S2E (Study To Earn) project that measures/certifies learners' activities and provides appropriate rewards. Ametlik veebisait: https://edum.io/ Valge raamat: https://dreamladders.gitbook.io/edu-metacore-whitepaper/ Ostke EDUM kohe!

EDUM (EDUM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EDUM (EDUM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 6.29M $ 6.29M $ 6.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 95.61M $ 95.61M $ 95.61M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Kõigi aegade madalaim: $ 0.152688 $ 0.152688 $ 0.152688 Praegune hind: $ 0.192336 $ 0.192336 $ 0.192336 Lisateave EDUM (EDUM) hinna kohta

EDUM (EDUM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EDUM (EDUM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EDUM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EDUM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EDUM tokeni tokenoomikat, avastage EDUM tokeni reaalajas hinda!

