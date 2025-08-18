Rohkem infot EBUSD

ebUSD Stablecoin hind (EBUSD)

1 EBUSD/USD reaalajas hind:

$0.985306
$0.985306$0.985306
-0.30%1D
USD
ebUSD Stablecoin (EBUSD) reaalajas hinnagraafik
ebUSD Stablecoin (EBUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.985361
$ 0.985361$ 0.985361
24 h madal
$ 0.988924
$ 0.988924$ 0.988924
24 h kõrge

$ 0.985361
$ 0.985361$ 0.985361

$ 0.988924
$ 0.988924$ 0.988924

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 0.954662
$ 0.954662$ 0.954662

-0.04%

-0.34%

-1.15%

-1.15%

ebUSD Stablecoin (EBUSD) reaalajas hind on $0.985306. Viimase 24 tunni jooksul EBUSD kaubeldud madalaim $ 0.985361 ja kõrgeim $ 0.988924 näitab aktiivset turu volatiivsust. EBUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.004 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.954662.

Lüliajalise tootluse osas on EBUSD muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -0.34% 24 tunni vältel -1.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) – turuteave

$ 691.90K
$ 691.90K$ 691.90K

--
----

$ 691.90K
$ 691.90K$ 691.90K

702.21K
702.21K 702.21K

702,210.5896821871
702,210.5896821871 702,210.5896821871

ebUSD Stablecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 691.90K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EBUSD ringlev varu on 702.21K, mille koguvaru on 702210.5896821871. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 691.90K.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ebUSD Stablecoin ja USD hinnamuutus $ -0.0034427208252455.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ebUSD Stablecoin ja USD hinnamuutus $ -0.0040271426.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ebUSD Stablecoin ja USD hinnamuutus $ -0.0105758804.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ebUSD Stablecoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0034427208252455-0.34%
30 päeva$ -0.0040271426-0.40%
60 päeva$ -0.0105758804-1.07%
90 päeva$ 0--

Mis on ebUSD Stablecoin (EBUSD)

Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains. Ebisu’s edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners.

Üksuse ebUSD Stablecoin (EBUSD) allikas

ebUSD Stablecoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on ebUSD Stablecoin (EBUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ebUSD Stablecoin (EBUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ebUSD Stablecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ebUSD Stablecoin hinna ennustust kohe!

EBUSD kohalike valuutade suhtes

ebUSD Stablecoin (EBUSD) tokenoomika

ebUSD Stablecoin (EBUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EBUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ebUSD Stablecoin (EBUSD) kohta

Kui palju on ebUSD Stablecoin (EBUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas EBUSD hind USD on 0.985306 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EBUSD/USD hind?
Praegune hind EBUSD/USD on $ 0.985306. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ebUSD Stablecoin turukapitalisatsioon?
EBUSD turukapitalisatsioon on $ 691.90K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EBUSD ringlev varu?
EBUSD ringlev varu on 702.21K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EBUSD (ATH) hind?
EBUSD saavutab ATH hinna summas 1.004 USD.
Mis oli kõigi aegade EBUSD madalaim (ATL) hind?
EBUSD nägi ATL hinda summas 0.954662 USD.
Milline on EBUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EBUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas EBUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
EBUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EBUSD hinna ennustust.
ebUSD Stablecoin (EBUSD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

