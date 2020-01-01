ebUSD Stablecoin (EBUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ebUSD Stablecoin (EBUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ebUSD Stablecoin (EBUSD) teave Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains. Ebisu’s edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners. Ametlik veebisait: https://ebisu.money/ Ostke EBUSD kohe!

ebUSD Stablecoin (EBUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ebUSD Stablecoin (EBUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 695.47K Koguvaru: $ 705.12K Ringlev varu: $ 705.12K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 695.47K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.004 Kõigi aegade madalaim: $ 0.954662 Praegune hind: $ 0.986314 Lisateave ebUSD Stablecoin (EBUSD) hinna kohta

ebUSD Stablecoin (EBUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ebUSD Stablecoin (EBUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EBUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EBUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EBUSD tokeni tokenoomikat, avastage EBUSD tokeni reaalajas hinda!

EBUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EBUSD võiks suunduda? Meie EBUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EBUSD tokeni hinna ennustust kohe!

