DRIP hind ($DRIP)

Loendis mitteolevad

1 $DRIP/USD reaalajas hind:

$0.01781031
$0.01781031
-2.70%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
DRIP ($DRIP) reaalajas hinnagraafik
DRIP ($DRIP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01779096
$ 0.01779096
24 h madal
$ 0.01911361
$ 0.01911361
24 h kõrge

$ 0.01779096
$ 0.01779096

$ 0.01911361
$ 0.01911361

$ 0.309212
$ 0.309212

$ 0.00446589
$ 0.00446589

-1.36%

-2.71%

-31.90%

-31.90%

DRIP ($DRIP) reaalajas hind on $0.01781031. Viimase 24 tunni jooksul $DRIP kaubeldud madalaim $ 0.01779096 ja kõrgeim $ 0.01911361 näitab aktiivset turu volatiivsust. $DRIPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.309212 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00446589.

Lüliajalise tootluse osas on $DRIP muutunud -1.36% viimase tunni jooksul, -2.71% 24 tunni vältel -31.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DRIP ($DRIP) – turuteave

$ 1.18M
$ 1.18M

--
--

$ 1.18M
$ 1.18M

66.54M
66.54M

66,542,523.180364534
66,542,523.180364534

DRIP praegune turukapitalisatsioon on $ 1.18M -- 24 tunnise kauplemismahuga. $DRIP ringlev varu on 66.54M, mille koguvaru on 66542523.180364534. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.18M.

DRIP ($DRIP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DRIP ja USD hinnamuutus $ -0.00049674496003278.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DRIP ja USD hinnamuutus $ -0.0112988499.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DRIP ja USD hinnamuutus $ +0.0250753491.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DRIP ja USD hinnamuutus $ +0.00406125716459616.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00049674496003278-2.71%
30 päeva$ -0.0112988499-63.43%
60 päeva$ +0.0250753491+140.79%
90 päeva$ +0.00406125716459616+29.54%

Mis on DRIP ($DRIP)

Drip is a dynamic meme coin community designed to enrich everyday life. Our mission is to empower individuals to enhance their journey through movement, growth, and personalized experiences. By blending cutting-edge financial tools with a lively social network, Drip creates an ecosystem where personal and financial growth intersect. We cultivate a culture of collaboration and creativity, inspiring members to push limits and set new benchmarks for success. At Drip, we’re not just growing, we’re transforming the meaning of daily progress, making every step towards your goals a collective path to achievement.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DRIP ($DRIP) allikas

Ametlik veebisait

DRIP hinna ennustus (USD)

Kui palju on DRIP ($DRIP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DRIP ($DRIP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DRIP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DRIP hinna ennustust kohe!

$DRIP kohalike valuutade suhtes

DRIP ($DRIP) tokenoomika

DRIP ($DRIP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $DRIP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DRIP ($DRIP) kohta

Kui palju on DRIP ($DRIP) tänapäeval väärt?
Reaalajas $DRIP hind USD on 0.01781031 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $DRIP/USD hind?
Praegune hind $DRIP/USD on $ 0.01781031. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DRIP turukapitalisatsioon?
$DRIP turukapitalisatsioon on $ 1.18M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $DRIP ringlev varu?
$DRIP ringlev varu on 66.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $DRIP (ATH) hind?
$DRIP saavutab ATH hinna summas 0.309212 USD.
Mis oli kõigi aegade $DRIP madalaim (ATL) hind?
$DRIP nägi ATL hinda summas 0.00446589 USD.
Milline on $DRIP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $DRIP kauplemismaht on -- USD.
Kas $DRIP sel aastal kõrgemale ka suundub?
$DRIP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $DRIP hinna ennustust.
