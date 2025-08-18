Mis on DOTZ (DOTZ)

We are more than just a meme coin! Our vision is to support local mom-and-pop shops and small businesses without any upfront costs by leveraging our Dotz coin. By partnering with these local businesses, we will offer discounts to Dotz coin holders, creating a mutually beneficial situation for both consumers and business owners. Dotz Coin removes the need for up-front advertising expenses, enabling companies to advertise their goods and services without worrying about money

Üksuse DOTZ (DOTZ) allikas Ametlik veebisait

DOTZ hinna ennustus (USD)

Kui palju on DOTZ (DOTZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DOTZ (DOTZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

DOTZ kohalike valuutade suhtes

DOTZ (DOTZ) tokenoomika

DOTZ (DOTZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOTZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DOTZ (DOTZ) kohta Kui palju on DOTZ (DOTZ) tänapäeval väärt? Reaalajas DOTZ hind USD on 0.00011113 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DOTZ/USD hind? $ 0.00011113 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DOTZ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DOTZ turukapitalisatsioon? DOTZ turukapitalisatsioon on $ 51.22K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DOTZ ringlev varu? DOTZ ringlev varu on 460.93M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOTZ (ATH) hind? DOTZ saavutab ATH hinna summas 0.00271026 USD . Mis oli kõigi aegade DOTZ madalaim (ATL) hind? DOTZ nägi ATL hinda summas 0.00004418 USD . Milline on DOTZ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DOTZ kauplemismaht on -- USD . Kas DOTZ sel aastal kõrgemale ka suundub? DOTZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOTZ hinna ennustust

DOTZ (DOTZ) Olulised valdkonna uudised