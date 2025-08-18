Rohkem infot DOOMER

DOOMER logo

DOOMER hind (DOOMER)

Loendis mitteolevad

1 DOOMER/USD reaalajas hind:

$0.00036889
$0.00036889
-1.30%1D
mexc
USD
DOOMER (DOOMER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:50:50 (UTC+8)

DOOMER (DOOMER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00036677
$ 0.00036677
24 h madal
$ 0.00039909
$ 0.00039909
24 h kõrge

$ 0.00036677
$ 0.00036677

$ 0.00039909
$ 0.00039909

$ 0.00251701
$ 0.00251701

$ 0.00008743
$ 0.00008743

+0.58%

-1.36%

-15.07%

-15.07%

DOOMER (DOOMER) reaalajas hind on $0.00036889. Viimase 24 tunni jooksul DOOMER kaubeldud madalaim $ 0.00036677 ja kõrgeim $ 0.00039909 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOOMERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00251701 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00008743.

Lüliajalise tootluse osas on DOOMER muutunud +0.58% viimase tunni jooksul, -1.36% 24 tunni vältel -15.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DOOMER (DOOMER) – turuteave

$ 318.08K
$ 318.08K

--
--

$ 368.89K
$ 368.89K

862.27M
862.27M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

DOOMER praegune turukapitalisatsioon on $ 318.08K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOOMER ringlev varu on 862.27M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 368.89K.

DOOMER (DOOMER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DOOMER ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DOOMER ja USD hinnamuutus $ -0.0000135933.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DOOMER ja USD hinnamuutus $ -0.0000760104.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DOOMER ja USD hinnamuutus $ -0.0002177027700248413.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.36%
30 päeva$ -0.0000135933-3.68%
60 päeva$ -0.0000760104-20.60%
90 päeva$ -0.0002177027700248413-37.11%

Mis on DOOMER (DOOMER)

Doomer is a variation of the Wojak character that is typically characterized as an early 20's male who suffers from depression and has a bleak outlook on the world, in contrast to the 30 Year-Old Boomer. The character is often discussed on various 4chan boards in the context of mental health, drug addiction, economic strife.

Üksuse DOOMER (DOOMER) allikas

Ametlik veebisait

DOOMER hinna ennustus (USD)

Kui palju on DOOMER (DOOMER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DOOMER (DOOMER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DOOMER nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DOOMER hinna ennustust kohe!

DOOMER kohalike valuutade suhtes

DOOMER (DOOMER) tokenoomika

DOOMER (DOOMER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOOMER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DOOMER (DOOMER) kohta

Kui palju on DOOMER (DOOMER) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOOMER hind USD on 0.00036889 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOOMER/USD hind?
Praegune hind DOOMER/USD on $ 0.00036889. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DOOMER turukapitalisatsioon?
DOOMER turukapitalisatsioon on $ 318.08K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOOMER ringlev varu?
DOOMER ringlev varu on 862.27M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOOMER (ATH) hind?
DOOMER saavutab ATH hinna summas 0.00251701 USD.
Mis oli kõigi aegade DOOMER madalaim (ATL) hind?
DOOMER nägi ATL hinda summas 0.00008743 USD.
Milline on DOOMER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOOMER kauplemismaht on -- USD.
Kas DOOMER sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOOMER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOOMER hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:50:50 (UTC+8)

