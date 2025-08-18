Mis on DogeBoy (DOGB)

DogeBoy token is a MEME token a token created for those who unfortunately, being victims of scams, have lost faith in this world.The main target of the project is to give safety to the people who want to invest and to give earnings to the people who lost in the past.Nowadays, unfortunately many developers aim to create contracts who may be unsellable or contracts that due to high taxes, create a " Farm " in which devs earn marketing money and make people lose despite the big buy pressure, beyond this, there are too many projects from same devs who create everyday a new token just to earn money, and this made people get scared from buying any project.We believe that actually, market conditions seem bad, because people got scared from some of devs who unfortunately cheated them many times, by making them lose a lot of money. Our DogeBoy contract will be super safe.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DogeBoy (DOGB) kohta Kui palju on DogeBoy (DOGB) tänapäeval väärt? Reaalajas DOGB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DOGB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DOGB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DogeBoy turukapitalisatsioon? DOGB turukapitalisatsioon on $ 15.09K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DOGB ringlev varu? DOGB ringlev varu on 1.20T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOGB (ATH) hind? DOGB saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade DOGB madalaim (ATL) hind? DOGB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DOGB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DOGB kauplemismaht on -- USD . Kas DOGB sel aastal kõrgemale ka suundub? DOGB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOGB hinna ennustust

