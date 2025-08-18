Rohkem infot DOGB

Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:21:00 (UTC+8)

DogeBoy (DOGB) hinna teave (USD)

DogeBoy (DOGB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DOGB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOGBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DOGB muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.29% 24 tunni vältel +9.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DogeBoy (DOGB) – turuteave

DogeBoy praegune turukapitalisatsioon on $ 15.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOGB ringlev varu on 1.20T, mille koguvaru on 1200000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.09K.

DogeBoy (DOGB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DogeBoy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DogeBoy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DogeBoy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DogeBoy ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.29%
30 päeva$ 0+9.40%
60 päeva$ 0+27.83%
90 päeva$ 0--

Mis on DogeBoy (DOGB)

DogeBoy token is a MEME token a token created for those who unfortunately, being victims of scams, have lost faith in this world.The main target of the project is to give safety to the people who want to invest and to give earnings to the people who lost in the past.Nowadays, unfortunately many developers aim to create contracts who may be unsellable or contracts that due to high taxes, create a " Farm " in which devs earn marketing money and make people lose despite the big buy pressure, beyond this, there are too many projects from same devs who create everyday a new token just to earn money, and this made people get scared from buying any project.We believe that actually, market conditions seem bad, because people got scared from some of devs who unfortunately cheated them many times, by making them lose a lot of money. Our DogeBoy contract will be super safe.

DogeBoy hinna ennustus (USD)

Kui palju on DogeBoy (DOGB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DogeBoy (DOGB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DogeBoy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DogeBoy hinna ennustust kohe!

DogeBoy (DOGB) tokenoomika

DogeBoy (DOGB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOGB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DogeBoy (DOGB) kohta

Kui palju on DogeBoy (DOGB) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOGB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOGB/USD hind?
Praegune hind DOGB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DogeBoy turukapitalisatsioon?
DOGB turukapitalisatsioon on $ 15.09K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOGB ringlev varu?
DOGB ringlev varu on 1.20T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOGB (ATH) hind?
DOGB saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade DOGB madalaim (ATL) hind?
DOGB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DOGB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOGB kauplemismaht on -- USD.
Kas DOGB sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOGB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOGB hinna ennustust.
DogeBoy (DOGB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.