Rohkem infot DND

DND Hinnainfo

DND Ametlik veebisait

DND Tokenoomika

DND Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

DND logo

DND hind (DND)

Loendis mitteolevad

1 DND/USD reaalajas hind:

--
----
-1.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
DND (DND) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:58:03 (UTC+8)

DND (DND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

-1.38%

-16.94%

-16.94%

DND (DND) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DND kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DNDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DND muutunud +0.16% viimase tunni jooksul, -1.38% 24 tunni vältel -16.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DND (DND) – turuteave

$ 80.50K
$ 80.50K$ 80.50K

--
----

$ 80.50K
$ 80.50K$ 80.50K

999.35M
999.35M 999.35M

999,349,754.095087
999,349,754.095087 999,349,754.095087

DND praegune turukapitalisatsioon on $ 80.50K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DND ringlev varu on 999.35M, mille koguvaru on 999349754.095087. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 80.50K.

DND (DND) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DND ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DND ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DND ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DND ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.38%
30 päeva$ 0-41.29%
60 päeva$ 0-52.90%
90 päeva$ 0--

Mis on DND (DND)

The agent coordination system, a decentralized Model Context Protocol (MCP) built on blockchain technology, creates a transparent, trustless marketplace where users can effortlessly access the services of AI agents without the complexities of traditional platforms. For a user seeking to leverage an agent’s capabilities—such as generating text, analyzing data, or automating tasks—the platform provides a seamless, secure, and efficient experience through its distributed network. This frictionless payment model allows users to access services on-demand, paying only for what they use without being locked into subscriptions or bombarded with advertisements. Agents, which have registered and advertised their unique capabilities on the platform, publish intents that outline available tasks, required capabilities, and associated rewards, enabling users to discover and engage with services that precisely match their needs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DND (DND) allikas

Ametlik veebisait

DND hinna ennustus (USD)

Kui palju on DND (DND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DND (DND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DND nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DND hinna ennustust kohe!

DND kohalike valuutade suhtes

DND (DND) tokenoomika

DND (DND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DND (DND) kohta

Kui palju on DND (DND) tänapäeval väärt?
Reaalajas DND hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DND/USD hind?
Praegune hind DND/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DND turukapitalisatsioon?
DND turukapitalisatsioon on $ 80.50K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DND ringlev varu?
DND ringlev varu on 999.35M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DND (ATH) hind?
DND saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade DND madalaim (ATL) hind?
DND nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DND kauplemismaht on -- USD.
Kas DND sel aastal kõrgemale ka suundub?
DND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DND hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:58:03 (UTC+8)

DND (DND) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.