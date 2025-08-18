Rohkem infot DNA

DNA (DNA) reaalajas hinnagraafik
DNA (DNA) hinna teave (USD)

DNA (DNA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DNA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DNAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DNA muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -6.47% 24 tunni vältel -9.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

$ 633.45K
$ 633.45K$ 633.45K

--
----

$ 633.45K
$ 633.45K$ 633.45K

41,992.17T
41,992.17T 41,992.17T

4.199217021470081e+16
4.199217021470081e+16 4.199217021470081e+16

DNA praegune turukapitalisatsioon on $ 633.45K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DNA ringlev varu on 41,992.17T, mille koguvaru on 4.199217021470081e+16. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 633.45K.

DNA (DNA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DNA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DNA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DNA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DNA ja USD hinnamuutus $ 0.

Täna$ 0-6.47%
30 päeva$ 0+4.93%
60 päeva$ 0-7.68%
90 päeva$ 0--

Mis on DNA (DNA)

🧬 DNA ($DNA) is the blueprint of life—and now, the foundation of a revolutionary meme coin! Bridging biology and blockchain, $DNA celebrates the essence of evolution and innovation. 🌍 With $DNA, we’re rewriting the crypto genome: transparent, decentralized, and unstoppable. From hodlers to innovators, this token unites a vibrant community driven by curiosity and creativity. 🧠 It’s not just a coin; it’s a movement to evolve the way we think about memes, money, and the molecular magic of life. 🔬

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Ametlik veebisait

DNA hinna ennustus (USD)

Kui palju on DNA (DNA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DNA (DNA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DNA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DNA hinna ennustust kohe!

DNA (DNA) tokenoomika

DNA (DNA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DNA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DNA (DNA) kohta

Kui palju on DNA (DNA) tänapäeval väärt?
Reaalajas DNA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DNA/USD hind?
Praegune hind DNA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DNA turukapitalisatsioon?
DNA turukapitalisatsioon on $ 633.45K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DNA ringlev varu?
DNA ringlev varu on 41,992.17T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DNA (ATH) hind?
DNA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade DNA madalaim (ATL) hind?
DNA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DNA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DNA kauplemismaht on -- USD.
Kas DNA sel aastal kõrgemale ka suundub?
DNA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DNA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.