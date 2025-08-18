Rohkem infot $DICE

DICE hind ($DICE)

1 $DICE/USD reaalajas hind:

$0.00133454
$0.00133454
-5.40%1D
DICE ($DICE) reaalajas hinnagraafik
DICE ($DICE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.72%

-5.11%

-6.89%

-6.89%

DICE ($DICE) reaalajas hind on $0.00133449. Viimase 24 tunni jooksul $DICE kaubeldud madalaim $ 0.001321 ja kõrgeim $ 0.00144822 näitab aktiivset turu volatiivsust. $DICEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03142132 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00083298.

Lüliajalise tootluse osas on $DICE muutunud +0.72% viimase tunni jooksul, -5.11% 24 tunni vältel -6.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DICE ($DICE) – turuteave

--
----

DICE praegune turukapitalisatsioon on $ 351.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $DICE ringlev varu on 263.65M, mille koguvaru on 297940236.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 397.60K.

DICE ($DICE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DICE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DICE ja USD hinnamuutus $ -0.0000545813.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DICE ja USD hinnamuutus $ -0.0002439451.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DICE ja USD hinnamuutus $ -0.0004959872773775208.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.11%
30 päeva$ -0.0000545813-4.09%
60 päeva$ -0.0002439451-18.28%
90 päeva$ -0.0004959872773775208-27.09%

Mis on DICE ($DICE)

MegaDice is an online casino that has been online and operating for approx 2 years and just launched their own token to foster a robust rewards program for their ecosystem. The Mega Dice token serves as the utility token of our platform, enabling users to access premium content, participate in community governance, and redeem exclusive rewards and benefits.At megadice.com, not only do you get to enjoy the best online casino games, sportsbooks, and more, but we're also focused on building a loyalty-driven ecosystem. In line with our commitment, we're redistributing a share of our casino's revenue back to our community through the buyback of the $DICE token. It's our way of saying thank you: play, earn, and reap the rewards!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

DICE hinna ennustus (USD)

Kui palju on DICE ($DICE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DICE ($DICE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DICE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DICE hinna ennustust kohe!

$DICE kohalike valuutade suhtes

DICE ($DICE) tokenoomika

DICE ($DICE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $DICE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DICE ($DICE) kohta

Kui palju on DICE ($DICE) tänapäeval väärt?
Reaalajas $DICE hind USD on 0.00133449 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $DICE/USD hind?
Praegune hind $DICE/USD on $ 0.00133449. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DICE turukapitalisatsioon?
$DICE turukapitalisatsioon on $ 351.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $DICE ringlev varu?
$DICE ringlev varu on 263.65M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $DICE (ATH) hind?
$DICE saavutab ATH hinna summas 0.03142132 USD.
Mis oli kõigi aegade $DICE madalaim (ATL) hind?
$DICE nägi ATL hinda summas 0.00083298 USD.
Milline on $DICE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $DICE kauplemismaht on -- USD.
Kas $DICE sel aastal kõrgemale ka suundub?
$DICE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $DICE hinna ennustust.
