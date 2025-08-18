Mis on DICE ($DICE)

MegaDice is an online casino that has been online and operating for approx 2 years and just launched their own token to foster a robust rewards program for their ecosystem. The Mega Dice token serves as the utility token of our platform, enabling users to access premium content, participate in community governance, and redeem exclusive rewards and benefits.At megadice.com, not only do you get to enjoy the best online casino games, sportsbooks, and more, but we're also focused on building a loyalty-driven ecosystem. In line with our commitment, we're redistributing a share of our casino's revenue back to our community through the buyback of the $DICE token. It's our way of saying thank you: play, earn, and reap the rewards!

Üksuse DICE ($DICE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

DICE ($DICE) tokenoomika

DICE ($DICE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $DICE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on DICE ($DICE) tänapäeval väärt? Reaalajas $DICE hind USD on 0.00133449 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on DICE turukapitalisatsioon? $DICE turukapitalisatsioon on $ 351.84K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $DICE ringlev varu? $DICE ringlev varu on 263.65M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $DICE (ATH) hind? $DICE saavutab ATH hinna summas 0.03142132 USD . Mis oli kõigi aegade $DICE madalaim (ATL) hind? $DICE nägi ATL hinda summas 0.00083298 USD .

