Mis on dFund (DFND)

dFund is a project that aims to build an all-encompassing platform combining advanced DeFi smart-contract-powered features including decentralized hedge funds, direct p2p lending, credit scores, DAO governance and a secondary marketplace for synthetic assets into one easy to use platform. Every user on the platform will be able to start their own decentralized hedge fund, or invest in one, and decentralized hedge funds on the platform will be ranked by their performance (roi), so people can make informed decisions. The founder of the decentralized hedge fund can only swap / trade with user funds, while withdrawals and payouts are automated by smart contracts, therefore eliminating the possibility of scam or pyramid schemes. The platform will also enable users to participate in direct p2p lending, where every user sets the loan amount, interest rate, loan duration, and collateral requirement, which can be even under or over 100% allowing for under and over collateralized loans. Every borrower on the platform will have a credit rating, and lenders can set the minimum credit rating required to take the loan, and even set different collateral requirements and interest rates for users with different credit ratings. If someone never got liquidated on their loan aka never defaulted and always paid back the loan amount + interest on time, they will have a very high credit rating, while users who get liquidated / default many times will see their credit rating slip down. Credit rating can be improved or worsened over time. The platform will also have a secondary marketplace for synthetic assets where users can buy and sell the loans, therefore allowing lenders to exit their positions and delegate the risk and waiting time to other users. So for example, if a user is lending a loan with a 10% interest rate, but they need money / liquidity urgently or they simply don’t want to wait until the end of the loan duration, they can instead decide to sell their loan, and maybe someone will buy it for 4% instantly, which would mean a 6% profit for them after they receive the original 10% interest at the end of the loan’s duration, which is beneficial for both a buyer and the seller. For the seller (the original lender), they don’t have to wait and they are getting a smaller profit with no risk, and for the buyer of the loan, they are receiving a higher profit for waiting until the end of the loan’s duration. This is in many ways similar to real life bond market.

Üksuse dFund (DFND) allikas Ametlik veebisait

dFund hinna ennustus (USD)

Kui palju on dFund (DFND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie dFund (DFND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida dFund nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake dFund hinna ennustust kohe!

DFND kohalike valuutade suhtes

dFund (DFND) tokenoomika

dFund (DFND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DFND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse dFund (DFND) kohta Kui palju on dFund (DFND) tänapäeval väärt? Reaalajas DFND hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DFND/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DFND/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on dFund turukapitalisatsioon? DFND turukapitalisatsioon on $ 113.25K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DFND ringlev varu? DFND ringlev varu on 332.45M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DFND (ATH) hind? DFND saavutab ATH hinna summas 0.061523 USD . Mis oli kõigi aegade DFND madalaim (ATL) hind? DFND nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DFND kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DFND kauplemismaht on -- USD . Kas DFND sel aastal kõrgemale ka suundub? DFND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DFND hinna ennustust

