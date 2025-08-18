Mis on DexNet (DEXNET)

DexNet is a decentralized peer-to-peer network with its own independent node communication channels. Unlike the classic architecture, DexNet provides access to decentralized services such as the cloud or mobile communications without dedicated servers.

Üksuse DexNet (DEXNET) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

DexNet (DEXNET) tokenoomika

DexNet (DEXNET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEXNET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DexNet (DEXNET) kohta Kui palju on DexNet (DEXNET) tänapäeval väärt? Reaalajas DEXNET hind USD on 0.0345481 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DEXNET/USD hind? $ 0.0345481 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DEXNET/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DexNet turukapitalisatsioon? DEXNET turukapitalisatsioon on $ 13.83M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DEXNET ringlev varu? DEXNET ringlev varu on 400.08M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEXNET (ATH) hind? DEXNET saavutab ATH hinna summas 0.081607 USD . Mis oli kõigi aegade DEXNET madalaim (ATL) hind? DEXNET nägi ATL hinda summas 0.02506627 USD . Milline on DEXNET kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DEXNET kauplemismaht on -- USD . Kas DEXNET sel aastal kõrgemale ka suundub? DEXNET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEXNET hinna ennustust

