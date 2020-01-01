DexNet (DEXNET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DexNet (DEXNET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DexNet (DEXNET) teave DexNet is a decentralized peer-to-peer network with its own independent node communication channels. Unlike the classic architecture, DexNet provides access to decentralized services such as the cloud or mobile communications without dedicated servers. Ametlik veebisait: https://dexnet.one/ Valge raamat: https://dexnet.one/docs/whitepaper.pdf Ostke DEXNET kohe!

DexNet (DEXNET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DexNet (DEXNET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.94M $ 13.94M $ 13.94M Koguvaru: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ringlev varu: $ 400.08M $ 400.08M $ 400.08M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 104.53M $ 104.53M $ 104.53M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.081607 $ 0.081607 $ 0.081607 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02506627 $ 0.02506627 $ 0.02506627 Praegune hind: $ 0.03487537 $ 0.03487537 $ 0.03487537 Lisateave DexNet (DEXNET) hinna kohta

DexNet (DEXNET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DexNet (DEXNET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEXNET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEXNET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEXNET tokeni tokenoomikat, avastage DEXNET tokeni reaalajas hinda!

DEXNET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEXNET võiks suunduda? Meie DEXNET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEXNET tokeni hinna ennustust kohe!

