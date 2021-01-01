DeHub (DHB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DeHub (DHB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DeHub (DHB) teave DeHub is a gaming and streaming protocol powered by its own DePIN of shared computing power, enabling truly censorship-resistant content hosting, transcoding, and delivery. It is designed to solve major challenges faced by legacy media apps, including centralised moderation, demonetisation, deplatforming, limited monetisation options, lack of data ownership, and restricted creative freedom for content creators worldwide. First launched in 2021 by a team of proven social media experts, gamers, and entrepreneurs. Ametlik veebisait: https://www.dehub.io Valge raamat: https://docs.dhb.gg

DeHub (DHB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DeHub (DHB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Koguvaru: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B Ringlev varu: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.065827 $ 0.065827 $ 0.065827 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00076584 $ 0.00076584 $ 0.00076584 Lisateave DeHub (DHB) hinna kohta

DeHub (DHB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DeHub (DHB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DHB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DHB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DHB tokeni tokenoomikat, avastage DHB tokeni reaalajas hinda!

