Rohkem infot DHB

DHB Hinnainfo

DHB Valge raamat

DHB Ametlik veebisait

DHB Tokenoomika

DHB Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

DeHub logo

DeHub hind (DHB)

Loendis mitteolevad

1 DHB/USD reaalajas hind:

$0.00084782
$0.00084782$0.00084782
-3.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
DeHub (DHB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:25:50 (UTC+8)

DeHub (DHB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.065827
$ 0.065827$ 0.065827

$ 0
$ 0$ 0

+2.44%

-4.06%

-0.56%

-0.56%

DeHub (DHB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DHB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DHBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.065827 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DHB muutunud +2.44% viimase tunni jooksul, -4.06% 24 tunni vältel -0.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DeHub (DHB) – turuteave

$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M

--
----

$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M

4.80B
4.80B 4.80B

4,797,839,826.714526
4,797,839,826.714526 4,797,839,826.714526

DeHub praegune turukapitalisatsioon on $ 4.06M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DHB ringlev varu on 4.80B, mille koguvaru on 4797839826.714526. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.06M.

DeHub (DHB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DeHub ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DeHub ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DeHub ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DeHub ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.06%
30 päeva$ 0+46.54%
60 päeva$ 0+114.38%
90 päeva$ 0--

Mis on DeHub (DHB)

DeHub is a gaming and streaming protocol powered by its own DePIN of shared computing power, enabling truly censorship-resistant content hosting, transcoding, and delivery. It is designed to solve major challenges faced by legacy media apps, including centralised moderation, demonetisation, deplatforming, limited monetisation options, lack of data ownership, and restricted creative freedom for content creators worldwide. First launched in 2021 by a team of proven social media experts, gamers, and entrepreneurs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DeHub (DHB) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

DeHub hinna ennustus (USD)

Kui palju on DeHub (DHB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeHub (DHB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeHub nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DeHub hinna ennustust kohe!

DHB kohalike valuutade suhtes

DeHub (DHB) tokenoomika

DeHub (DHB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DHB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeHub (DHB) kohta

Kui palju on DeHub (DHB) tänapäeval väärt?
Reaalajas DHB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DHB/USD hind?
Praegune hind DHB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DeHub turukapitalisatsioon?
DHB turukapitalisatsioon on $ 4.06M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DHB ringlev varu?
DHB ringlev varu on 4.80B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DHB (ATH) hind?
DHB saavutab ATH hinna summas 0.065827 USD.
Mis oli kõigi aegade DHB madalaim (ATL) hind?
DHB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DHB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DHB kauplemismaht on -- USD.
Kas DHB sel aastal kõrgemale ka suundub?
DHB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DHB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:25:50 (UTC+8)

DeHub (DHB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.