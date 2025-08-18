Mis on DeFive (FIVE)

DeFive is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform launching on the Sonic blockchain. It serves as an innovative upgrade and rebranding of WigoSwap, focusing on optimizing trading experiences, introducing advanced governance with veFIVE tokens, and driving ecosystem growth through sustainable tokenomics. DeFive offers seamless asset swaps, liquidity pools, and a gamified staking mechanism that empowers users to participate actively in the platform’s governance.

DeFive hinna ennustus (USD)

Kui palju on DeFive (FIVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeFive (FIVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeFive nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

FIVE kohalike valuutade suhtes

DeFive (FIVE) tokenoomika

DeFive (FIVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FIVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeFive (FIVE) kohta Kui palju on DeFive (FIVE) tänapäeval väärt? Reaalajas FIVE hind USD on 0.00130944 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FIVE/USD hind? $ 0.00130944 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FIVE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DeFive turukapitalisatsioon? FIVE turukapitalisatsioon on $ 1.46M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FIVE ringlev varu? FIVE ringlev varu on 1.11B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FIVE (ATH) hind? FIVE saavutab ATH hinna summas 0.01038358 USD . Mis oli kõigi aegade FIVE madalaim (ATL) hind? FIVE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FIVE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FIVE kauplemismaht on -- USD . Kas FIVE sel aastal kõrgemale ka suundub? FIVE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FIVE hinna ennustust

