DeFive (FIVE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DeFive (FIVE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DeFive (FIVE) teave DeFive is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform launching on the Sonic blockchain. It serves as an innovative upgrade and rebranding of WigoSwap, focusing on optimizing trading experiences, introducing advanced governance with veFIVE tokens, and driving ecosystem growth through sustainable tokenomics. DeFive offers seamless asset swaps, liquidity pools, and a gamified staking mechanism that empowers users to participate actively in the platform’s governance. Ametlik veebisait: https://defive.com Ostke FIVE kohe!

DeFive (FIVE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DeFive (FIVE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Koguvaru: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Ringlev varu: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01038358 $ 0.01038358 $ 0.01038358 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00073729 $ 0.00073729 $ 0.00073729 Praegune hind: $ 0.0011886 $ 0.0011886 $ 0.0011886 Lisateave DeFive (FIVE) hinna kohta

DeFive (FIVE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DeFive (FIVE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FIVE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FIVE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FIVE tokeni tokenoomikat, avastage FIVE tokeni reaalajas hinda!

FIVE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FIVE võiks suunduda? Meie FIVE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FIVE tokeni hinna ennustust kohe!

