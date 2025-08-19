Mis on Daumenfrosch (DAUMEN)

Daumenfrosch is a poorly drawn variation of Pepe the Frog. The character originated on 4chan's /int/ board. He is often portrayed as the antagonist of Apu Apustaja.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Daumenfrosch (DAUMEN) allikas Ametlik veebisait

Daumenfrosch hinna ennustus (USD)

Kui palju on Daumenfrosch (DAUMEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Daumenfrosch (DAUMEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Daumenfrosch nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Daumenfrosch hinna ennustust kohe!

DAUMEN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Daumenfrosch (DAUMEN) tokenoomika

Daumenfrosch (DAUMEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAUMEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Daumenfrosch (DAUMEN) kohta Kui palju on Daumenfrosch (DAUMEN) tänapäeval väärt? Reaalajas DAUMEN hind USD on 0.06264 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DAUMEN/USD hind? $ 0.06264 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DAUMEN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Daumenfrosch turukapitalisatsioon? DAUMEN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DAUMEN ringlev varu? DAUMEN ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DAUMEN (ATH) hind? DAUMEN saavutab ATH hinna summas 1.53 USD . Mis oli kõigi aegade DAUMEN madalaim (ATL) hind? DAUMEN nägi ATL hinda summas 0.00520071 USD . Milline on DAUMEN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DAUMEN kauplemismaht on -- USD . Kas DAUMEN sel aastal kõrgemale ka suundub? DAUMEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DAUMEN hinna ennustust

Daumenfrosch (DAUMEN) Olulised valdkonna uudised