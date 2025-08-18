DAM IT hind ($DAMMIT)
+0.67%
-0.83%
-8.81%
-8.81%
DAM IT ($DAMMIT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $DAMMIT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $DAMMITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on $DAMMIT muutunud +0.67% viimase tunni jooksul, -0.83% 24 tunni vältel -8.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DAM IT praegune turukapitalisatsioon on $ 35.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $DAMMIT ringlev varu on 994.86M, mille koguvaru on 994860772.076928. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 35.11K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse DAM IT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DAM IT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DAM IT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DAM IT ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.83%
|30 päeva
|$ 0
|-5.16%
|60 päeva
|$ 0
|-73.74%
|90 päeva
|$ 0
|--
The project narrative goes off the saying ''damn it'', but it's switched up. it is changed to ''Dam it'', so it plays with both ''damn it'' and ''dam it'' as in a dam stopping water. for this reason the face of the coin is a beaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
