DAM IT logo

DAM IT hind ($DAMMIT)

Loendis mitteolevad

1 $DAMMIT/USD reaalajas hind:

--
----
-0.80%1D
mexc
USD
DAM IT ($DAMMIT) reaalajas hinnagraafik
DAM IT ($DAMMIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.67%

-0.83%

-8.81%

-8.81%

DAM IT ($DAMMIT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $DAMMIT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $DAMMITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $DAMMIT muutunud +0.67% viimase tunni jooksul, -0.83% 24 tunni vältel -8.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DAM IT ($DAMMIT) – turuteave

$ 35.11K
$ 35.11K$ 35.11K

--
----

$ 35.11K
$ 35.11K$ 35.11K

994.86M
994.86M 994.86M

994,860,772.076928
994,860,772.076928 994,860,772.076928

DAM IT praegune turukapitalisatsioon on $ 35.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $DAMMIT ringlev varu on 994.86M, mille koguvaru on 994860772.076928. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 35.11K.

DAM IT ($DAMMIT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DAM IT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DAM IT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DAM IT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DAM IT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.83%
30 päeva$ 0-5.16%
60 päeva$ 0-73.74%
90 päeva$ 0--

Mis on DAM IT ($DAMMIT)

The project narrative goes off the saying ''damn it'', but it's switched up. it is changed to ''Dam it'', so it plays with both ''damn it'' and ''dam it'' as in a dam stopping water. for this reason the face of the coin is a beaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Üksuse DAM IT ($DAMMIT) allikas

Ametlik veebisait

DAM IT hinna ennustus (USD)

Kui palju on DAM IT ($DAMMIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DAM IT ($DAMMIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DAM IT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DAM IT hinna ennustust kohe!

$DAMMIT kohalike valuutade suhtes

DAM IT ($DAMMIT) tokenoomika

DAM IT ($DAMMIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $DAMMIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DAM IT ($DAMMIT) kohta

Kui palju on DAM IT ($DAMMIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas $DAMMIT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $DAMMIT/USD hind?
Praegune hind $DAMMIT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DAM IT turukapitalisatsioon?
$DAMMIT turukapitalisatsioon on $ 35.11K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $DAMMIT ringlev varu?
$DAMMIT ringlev varu on 994.86M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $DAMMIT (ATH) hind?
$DAMMIT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade $DAMMIT madalaim (ATL) hind?
$DAMMIT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $DAMMIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $DAMMIT kauplemismaht on -- USD.
Kas $DAMMIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
$DAMMIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $DAMMIT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.