DAM IT ($DAMMIT) teave The project narrative goes off the saying ''damn it'', but it's switched up. it is changed to ''Dam it'', so it plays with both ''damn it'' and ''dam it'' as in a dam stopping water. for this reason the face of the coin is a beaver. Ametlik veebisait: https://dammit.works/

DAM IT ($DAMMIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DAM IT ($DAMMIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 34.29K $ 34.29K $ 34.29K Koguvaru: $ 994.86M $ 994.86M $ 994.86M Ringlev varu: $ 994.86M $ 994.86M $ 994.86M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.29K $ 34.29K $ 34.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00027026 $ 0.00027026 $ 0.00027026 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001434 $ 0.00001434 $ 0.00001434 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DAM IT ($DAMMIT) hinna kohta

DAM IT ($DAMMIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DAM IT ($DAMMIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $DAMMIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $DAMMIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $DAMMIT tokeni tokenoomikat, avastage $DAMMIT tokeni reaalajas hinda!

$DAMMIT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $DAMMIT võiks suunduda? Meie $DAMMIT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $DAMMIT tokeni hinna ennustust kohe!

