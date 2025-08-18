Mis on Dagora (DADA)

Dagora - NFT Playground for Next-Gen Fandoms Dagora is an NFT platform that bridges the gap between artists and their passionate fan communities. It offers a unique playground for creators to tokenize their digital art, music, and collectibles, allowing fans to own exclusive pieces of their favorite artists' work while supporting them directly. Our goal is to build a creative hub where artists and fans grow together, sharing value in this new era.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Dagora hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dagora (DADA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dagora (DADA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dagora nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Dagora (DADA) tokenoomika

Dagora (DADA) tokenoomika

Dagora (DADA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DADA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dagora (DADA) kohta Kui palju on Dagora (DADA) tänapäeval väärt? Reaalajas DADA hind USD on 0.00498965 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DADA/USD hind? $ 0.00498965 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DADA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dagora turukapitalisatsioon? DADA turukapitalisatsioon on $ 458.58K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DADA ringlev varu? DADA ringlev varu on 92.26M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DADA (ATH) hind? DADA saavutab ATH hinna summas 0.01031744 USD . Mis oli kõigi aegade DADA madalaim (ATL) hind? DADA nägi ATL hinda summas 0.00267958 USD . Milline on DADA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DADA kauplemismaht on -- USD . Kas DADA sel aastal kõrgemale ka suundub? DADA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DADA hinna ennustust

