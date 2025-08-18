Rohkem infot CURTIS

Curtis hind (CURTIS)

1 CURTIS/USD reaalajas hind:

$0.00029546
$0.00029546
-8.90%1D
Curtis (CURTIS) reaalajas hinnagraafik
Curtis (CURTIS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00029416
24 h madal
$ 0.00032562
24 h kõrge

$ 0.00029416
$ 0.00032562
$ 0.02260401
$ 0.00004666
-0.20%

-8.93%

-15.12%

-15.12%

Curtis (CURTIS) reaalajas hind on $0.00029546. Viimase 24 tunni jooksul CURTIS kaubeldud madalaim $ 0.00029416 ja kõrgeim $ 0.00032562 näitab aktiivset turu volatiivsust. CURTISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02260401 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00004666.

Lüliajalise tootluse osas on CURTIS muutunud -0.20% viimase tunni jooksul, -8.93% 24 tunni vältel -15.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Curtis (CURTIS) – turuteave

$ 296.09K
--
$ 296.09K
1.00B
1,000,000,000.0
Curtis praegune turukapitalisatsioon on $ 296.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CURTIS ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 296.09K.

Curtis (CURTIS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Curtis ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Curtis ja USD hinnamuutus $ -0.0001142287.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Curtis ja USD hinnamuutus $ +0.0001420024.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Curtis ja USD hinnamuutus $ +0.000051185851572186.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.93%
30 päeva$ -0.0001142287-38.66%
60 päeva$ +0.0001420024+48.06%
90 päeva$ +0.000051185851572186+20.95%

Mis on Curtis (CURTIS)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Curtis (CURTIS) allikas

Ametlik veebisait

Curtis hinna ennustus (USD)

Kui palju on Curtis (CURTIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Curtis (CURTIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Curtis nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Curtis hinna ennustust kohe!

CURTIS kohalike valuutade suhtes

Curtis (CURTIS) tokenoomika

Curtis (CURTIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CURTIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Curtis (CURTIS) kohta

Kui palju on Curtis (CURTIS) tänapäeval väärt?
Reaalajas CURTIS hind USD on 0.00029546 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CURTIS/USD hind?
Praegune hind CURTIS/USD on $ 0.00029546. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Curtis turukapitalisatsioon?
CURTIS turukapitalisatsioon on $ 296.09K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CURTIS ringlev varu?
CURTIS ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CURTIS (ATH) hind?
CURTIS saavutab ATH hinna summas 0.02260401 USD.
Mis oli kõigi aegade CURTIS madalaim (ATL) hind?
CURTIS nägi ATL hinda summas 0.00004666 USD.
Milline on CURTIS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CURTIS kauplemismaht on -- USD.
Kas CURTIS sel aastal kõrgemale ka suundub?
CURTIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CURTIS hinna ennustust.
