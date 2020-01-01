Curly (CURLY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Curly (CURLY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Curly (CURLY) teave Curly aims to make a significant impact in the meme token landscape by blending community spirit with the enchanting charm of the Scottish Fold cat. By fostering a friendly and engaging environment, we invite everyone to join us on this adventure in creating a beloved meme token that is intelligently fun, cute, and inclusive. Curly can be used in various decentralized finance (DeFi) applications, as well as in peer-to-peer transactions across the Solana blockchain Ametlik veebisait: https://curlycat.org/ Valge raamat: https://blush-genuine-marten-290.mypinata.cloud/ipfs/QmYPm2AbJTmAnD5kDXdWmsqmWFKVxctN2UAzLp67o4bmcn/Curly%20WhitePaper.pdf Ostke CURLY kohe!

Curly (CURLY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Curly (CURLY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.21K $ 15.21K $ 15.21K Koguvaru: $ 988.85M $ 988.85M $ 988.85M Ringlev varu: $ 988.85M $ 988.85M $ 988.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.21K $ 15.21K $ 15.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00144247 $ 0.00144247 $ 0.00144247 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Curly (CURLY) hinna kohta

Curly (CURLY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Curly (CURLY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CURLY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CURLY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CURLY tokeni tokenoomikat, avastage CURLY tokeni reaalajas hinda!

CURLY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CURLY võiks suunduda? Meie CURLY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CURLY tokeni hinna ennustust kohe!

