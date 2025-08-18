CSI888 hind (CSI)
-0.26%
-12.00%
+4.03%
+4.03%
CSI888 (CSI) reaalajas hind on $0.00033827. Viimase 24 tunni jooksul CSI kaubeldud madalaim $ 0.00033644 ja kõrgeim $ 0.00039201 näitab aktiivset turu volatiivsust. CSIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01654331 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00010291.
Lüliajalise tootluse osas on CSI muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, -12.00% 24 tunni vältel +4.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CSI888 praegune turukapitalisatsioon on $ 300.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CSI ringlev varu on 888.00M, mille koguvaru on 888000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 300.11K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse CSI888 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CSI888 ja USD hinnamuutus $ +0.0000970070.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CSI888 ja USD hinnamuutus $ +0.0000187503.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CSI888 ja USD hinnamuutus $ -0.0000257764778997575.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-12.00%
|30 päeva
|$ +0.0000970070
|+28.68%
|60 päeva
|$ +0.0000187503
|+5.54%
|90 päeva
|$ -0.0000257764778997575
|-7.08%
$CSI: 888 traders stormed the Shanghai Exchange, slapped lucky 8s together, and declared it the future of finance. In the most chaotic financial move of the century, 888 traders rushed the Shanghai Stock Exchange, slapped a bunch of eights together, and declared it the future of global finance. Why 888? Because in Chinese culture, the number 8 is a symbol of prosperity and good fortune. Riding the wave of the latest stimulus package—which has sent the Chinese markets soaring to their biggest gains since 2008—the CSI888 is now the poster child of a financial system that’s decided to embrace a little madness. Forget traditional analysis. Investors are riding high, fueled by a mixture of caffeine, blind optimism, and the belief that somehow, in all of this chaos, they’ll strike a A5 waygu. Analysts are scrambling to make sense of it, while the rest of the world watches in confusion. But hey, when the market's this hot, who has time for reality checks? Strap in, because at this point, the only thing more unpredictable than the CSI888 is whether or not anyone even knows what’s happening. Tokenomics LP Burned, CA revoked No tax
