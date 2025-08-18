Rohkem infot CROWD

CrowdSwap hind (CROWD)

Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
CrowdSwap (CROWD) hinna teave (USD)

CrowdSwap (CROWD) reaalajas hind on $0.00188469. Viimase 24 tunni jooksul CROWD kaubeldud madalaim $ 0.00186202 ja kõrgeim $ 0.00195812 näitab aktiivset turu volatiivsust. CROWDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.302311 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0008704.

Lüliajalise tootluse osas on CROWD muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel -5.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CrowdSwap (CROWD) – turuteave

CrowdSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 679.10K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CROWD ringlev varu on 362.87M, mille koguvaru on 609000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.14M.

CrowdSwap (CROWD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CrowdSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CrowdSwap ja USD hinnamuutus $ +0.0005263053.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CrowdSwap ja USD hinnamuutus $ +0.0016223113.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CrowdSwap ja USD hinnamuutus $ +0.0008628479839909762.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.54%
30 päeva$ +0.0005263053+27.93%
60 päeva$ +0.0016223113+86.08%
90 päeva$ +0.0008628479839909762+84.44%

Mis on CrowdSwap (CROWD)

CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user. Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody. Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CrowdSwap (CROWD) allikas

Ametlik veebisait

CrowdSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on CrowdSwap (CROWD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CrowdSwap (CROWD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CrowdSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CrowdSwap hinna ennustust kohe!

CROWD kohalike valuutade suhtes

CrowdSwap (CROWD) tokenoomika

CrowdSwap (CROWD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CROWD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CrowdSwap (CROWD) kohta

Kui palju on CrowdSwap (CROWD) tänapäeval väärt?
Reaalajas CROWD hind USD on 0.00188469 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CROWD/USD hind?
Praegune hind CROWD/USD on $ 0.00188469. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CrowdSwap turukapitalisatsioon?
CROWD turukapitalisatsioon on $ 679.10K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CROWD ringlev varu?
CROWD ringlev varu on 362.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CROWD (ATH) hind?
CROWD saavutab ATH hinna summas 0.302311 USD.
Mis oli kõigi aegade CROWD madalaim (ATL) hind?
CROWD nägi ATL hinda summas 0.0008704 USD.
Milline on CROWD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CROWD kauplemismaht on -- USD.
Kas CROWD sel aastal kõrgemale ka suundub?
CROWD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CROWD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.