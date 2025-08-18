Mis on CrowdSwap (CROWD)

CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user. Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody. Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process.

Üksuse CrowdSwap (CROWD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

CrowdSwap (CROWD) tokenoomika

CrowdSwap (CROWD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CROWD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CrowdSwap (CROWD) kohta Kui palju on CrowdSwap (CROWD) tänapäeval väärt? Reaalajas CROWD hind USD on 0.00188469 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CROWD/USD hind? $ 0.00188469 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CROWD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CrowdSwap turukapitalisatsioon? CROWD turukapitalisatsioon on $ 679.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CROWD ringlev varu? CROWD ringlev varu on 362.87M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CROWD (ATH) hind? CROWD saavutab ATH hinna summas 0.302311 USD . Mis oli kõigi aegade CROWD madalaim (ATL) hind? CROWD nägi ATL hinda summas 0.0008704 USD . Milline on CROWD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CROWD kauplemismaht on -- USD . Kas CROWD sel aastal kõrgemale ka suundub? CROWD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CROWD hinna ennustust

