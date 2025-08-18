CrowdSwap hind (CROWD)
CrowdSwap (CROWD) reaalajas hind on $0.00188469. Viimase 24 tunni jooksul CROWD kaubeldud madalaim $ 0.00186202 ja kõrgeim $ 0.00195812 näitab aktiivset turu volatiivsust. CROWDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.302311 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0008704.
Lüliajalise tootluse osas on CROWD muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel -5.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CrowdSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 679.10K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CROWD ringlev varu on 362.87M, mille koguvaru on 609000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.14M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse CrowdSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CrowdSwap ja USD hinnamuutus $ +0.0005263053.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CrowdSwap ja USD hinnamuutus $ +0.0016223113.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CrowdSwap ja USD hinnamuutus $ +0.0008628479839909762.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.54%
|30 päeva
|$ +0.0005263053
|+27.93%
|60 päeva
|$ +0.0016223113
|+86.08%
|90 päeva
|$ +0.0008628479839909762
|+84.44%
CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user. Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody. Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process.
CrowdSwap (CROWD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CROWD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.