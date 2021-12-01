CrowdSwap (CROWD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CrowdSwap (CROWD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CrowdSwap (CROWD) teave CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user. Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody. Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process. Ametlik veebisait: https://crowdswap.org/ Valge raamat: http://crowdswap.org/wp-content/uploads/2021/12/Whitepaper20210403_EN_V1.1_Final.pdf Ostke CROWD kohe!

CrowdSwap (CROWD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CrowdSwap (CROWD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 612.97K Koguvaru: $ 609.00M Ringlev varu: $ 362.87M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.302311 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00168925 Lisateave CrowdSwap (CROWD) hinna kohta

CrowdSwap (CROWD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CrowdSwap (CROWD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CROWD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CROWD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CROWD tokeni tokenoomikat, avastage CROWD tokeni reaalajas hinda!

CROWD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CROWD võiks suunduda? Meie CROWD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CROWD tokeni hinna ennustust kohe!

