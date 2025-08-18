Rohkem infot CRISP

CRISPR logo

CRISPR hind (CRISP)

Loendis mitteolevad

1 CRISP/USD reaalajas hind:

--
----
-5.20%1D
USD
CRISPR (CRISP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:13:31 (UTC+8)

CRISPR (CRISP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00121417
$ 0.00121417$ 0.00121417

$ 0
$ 0$ 0

-0.88%

-4.96%

-1.14%

-1.14%

CRISPR (CRISP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CRISP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRISPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00121417 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CRISP muutunud -0.88% viimase tunni jooksul, -4.96% 24 tunni vältel -1.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CRISPR (CRISP) – turuteave

$ 19.55K
$ 19.55K$ 19.55K

--
----

$ 19.55K
$ 19.55K$ 19.55K

998.64M
998.64M 998.64M

998,637,873.477687
998,637,873.477687 998,637,873.477687

CRISPR praegune turukapitalisatsioon on $ 19.55K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRISP ringlev varu on 998.64M, mille koguvaru on 998637873.477687. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.55K.

CRISPR (CRISP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CRISPR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CRISPR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CRISPR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CRISPR ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.96%
30 päeva$ 0-0.80%
60 päeva$ 0+17.81%
90 päeva$ 0--

Mis on CRISPR (CRISP)

Description: Deliver CRISPR components (Cas9 protein and guide RNA) in a nanoparticle or liposome carrier dissolved in water. ​ Purpose: Introduce targeted mutations or knockouts in specific genes. Method: Design gRNAs targeting genes related to pigmentation, fin development, or neural pathways, and observe phenotypic changes. Potential Outcome: Visible mutations like altered body patterns or reduced pigmentation.

Üksuse CRISPR (CRISP) allikas

Ametlik veebisait

CRISPR hinna ennustus (USD)

Kui palju on CRISPR (CRISP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CRISPR (CRISP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CRISPR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CRISPR hinna ennustust kohe!

CRISP kohalike valuutade suhtes

CRISPR (CRISP) tokenoomika

CRISPR (CRISP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRISP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CRISPR (CRISP) kohta

Kui palju on CRISPR (CRISP) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRISP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRISP/USD hind?
Praegune hind CRISP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CRISPR turukapitalisatsioon?
CRISP turukapitalisatsioon on $ 19.55K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRISP ringlev varu?
CRISP ringlev varu on 998.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRISP (ATH) hind?
CRISP saavutab ATH hinna summas 0.00121417 USD.
Mis oli kõigi aegade CRISP madalaim (ATL) hind?
CRISP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CRISP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRISP kauplemismaht on -- USD.
Kas CRISP sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRISP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRISP hinna ennustust.
CRISPR (CRISP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

