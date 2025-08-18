Rohkem infot CNC

Conic logo

Conic hind (CNC)

Loendis mitteolevad

1 CNC/USD reaalajas hind:

$0.00936524
$0.00936524
-4.20%1D
USD
Conic (CNC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:12:04 (UTC+8)

Conic (CNC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00926336
$ 0.00926336
24 h madal
$ 0.0098973
$ 0.0098973
24 h kõrge

$ 0.00926336
$ 0.00926336

$ 0.0098973
$ 0.0098973

$ 12.22
$ 12.22

$ 0
$ 0

--

-4.27%

+134.12%

+134.12%

Conic (CNC) reaalajas hind on $0.00936524. Viimase 24 tunni jooksul CNC kaubeldud madalaim $ 0.00926336 ja kõrgeim $ 0.0098973 näitab aktiivset turu volatiivsust. CNCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 12.22 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CNC muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.27% 24 tunni vältel +134.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Conic (CNC) – turuteave

$ 72.59K
$ 72.59K

--
----

$ 76.64K
$ 76.64K

7.75M
7.75M

8,183,559.826265315
8,183,559.826265315

Conic praegune turukapitalisatsioon on $ 72.59K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CNC ringlev varu on 7.75M, mille koguvaru on 8183559.826265315. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 76.64K.

Conic (CNC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Conic ja USD hinnamuutus $ -0.000418395584596956.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Conic ja USD hinnamuutus $ +0.0530268926.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Conic ja USD hinnamuutus $ +0.0728755167.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Conic ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000418395584596956-4.27%
30 päeva$ +0.0530268926+566.21%
60 päeva$ +0.0728755167+778.15%
90 päeva$ 0--

Mis on Conic (CNC)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Conic (CNC) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Conic hinna ennustus (USD)

Kui palju on Conic (CNC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Conic (CNC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Conic nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Conic hinna ennustust kohe!

CNC kohalike valuutade suhtes

Conic (CNC) tokenoomika

Conic (CNC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CNC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Conic (CNC) kohta

Kui palju on Conic (CNC) tänapäeval väärt?
Reaalajas CNC hind USD on 0.00936524 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CNC/USD hind?
Praegune hind CNC/USD on $ 0.00936524. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Conic turukapitalisatsioon?
CNC turukapitalisatsioon on $ 72.59K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CNC ringlev varu?
CNC ringlev varu on 7.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CNC (ATH) hind?
CNC saavutab ATH hinna summas 12.22 USD.
Mis oli kõigi aegade CNC madalaim (ATL) hind?
CNC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CNC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CNC kauplemismaht on -- USD.
Kas CNC sel aastal kõrgemale ka suundub?
CNC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CNC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:12:04 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.