Rohkem infot CONDO

CONDO Hinnainfo

CONDO Ametlik veebisait

CONDO Tokenoomika

CONDO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

CONDO logo

CONDO hind (CONDO)

Loendis mitteolevad

1 CONDO/USD reaalajas hind:

$0.00025101
$0.00025101$0.00025101
-3.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
CONDO (CONDO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:12:56 (UTC+8)

CONDO (CONDO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00025088
$ 0.00025088$ 0.00025088
24 h madal
$ 0.000266
$ 0.000266$ 0.000266
24 h kõrge

$ 0.00025088
$ 0.00025088$ 0.00025088

$ 0.000266
$ 0.000266$ 0.000266

$ 0.00080347
$ 0.00080347$ 0.00080347

$ 0.00004697
$ 0.00004697$ 0.00004697

+0.05%

-3.98%

-11.26%

-11.26%

CONDO (CONDO) reaalajas hind on $0.00025101. Viimase 24 tunni jooksul CONDO kaubeldud madalaim $ 0.00025088 ja kõrgeim $ 0.000266 näitab aktiivset turu volatiivsust. CONDOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00080347 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00004697.

Lüliajalise tootluse osas on CONDO muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -3.98% 24 tunni vältel -11.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CONDO (CONDO) – turuteave

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

--
----

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

CONDO praegune turukapitalisatsioon on $ 2.52M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CONDO ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.52M.

CONDO (CONDO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CONDO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CONDO ja USD hinnamuutus $ -0.0000052276.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CONDO ja USD hinnamuutus $ +0.0000009634.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CONDO ja USD hinnamuutus $ -0.00003345903424881627.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.98%
30 päeva$ -0.0000052276-2.08%
60 päeva$ +0.0000009634+0.38%
90 päeva$ -0.00003345903424881627-11.76%

Mis on CONDO (CONDO)

Condo is the world's first memetoken based on Real-World Assets, investing in Real-World Assets. At its core, Condo acts as an incubator, nurturing the development and expansion of pioneering RWA projects. The treasury’s investments will contribute to its growth, with aspirations to expand into tens of millions of dollars and establish strategic alliances with leading RWA projects.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CONDO (CONDO) allikas

Ametlik veebisait

CONDO hinna ennustus (USD)

Kui palju on CONDO (CONDO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CONDO (CONDO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CONDO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CONDO hinna ennustust kohe!

CONDO kohalike valuutade suhtes

CONDO (CONDO) tokenoomika

CONDO (CONDO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CONDO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CONDO (CONDO) kohta

Kui palju on CONDO (CONDO) tänapäeval väärt?
Reaalajas CONDO hind USD on 0.00025101 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CONDO/USD hind?
Praegune hind CONDO/USD on $ 0.00025101. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CONDO turukapitalisatsioon?
CONDO turukapitalisatsioon on $ 2.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CONDO ringlev varu?
CONDO ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CONDO (ATH) hind?
CONDO saavutab ATH hinna summas 0.00080347 USD.
Mis oli kõigi aegade CONDO madalaim (ATL) hind?
CONDO nägi ATL hinda summas 0.00004697 USD.
Milline on CONDO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CONDO kauplemismaht on -- USD.
Kas CONDO sel aastal kõrgemale ka suundub?
CONDO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CONDO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:12:56 (UTC+8)

CONDO (CONDO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.