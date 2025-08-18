Conceal hind (CCX)
Conceal (CCX) reaalajas hind on $0.00926852. Viimase 24 tunni jooksul CCX kaubeldud madalaim $ 0.00751228 ja kõrgeim $ 0.00967492 näitab aktiivset turu volatiivsust. CCXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.59 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00403452.
Lüliajalise tootluse osas on CCX muutunud +0.43% viimase tunni jooksul, -3.84% 24 tunni vältel +70.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Conceal praegune turukapitalisatsioon on $ 189.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CCX ringlev varu on 20.58M, mille koguvaru on 200000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.84M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Conceal ja USD hinnamuutus $ -0.00037058645176633.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Conceal ja USD hinnamuutus $ +0.0021870908.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Conceal ja USD hinnamuutus $ +0.0030361400.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Conceal ja USD hinnamuutus $ +0.000533495022031793.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00037058645176633
|-3.84%
|30 päeva
|$ +0.0021870908
|+23.60%
|60 päeva
|$ +0.0030361400
|+32.76%
|90 päeva
|$ +0.000533495022031793
|+6.11%
Conceal Network is a Private by Default decentralized blockchain with deposits paying interest, without the involvement of financial institutions, powered by 100% open source code. No one owns Conceal Network, everyone can take part. Conceal Network enables untraceable and anonymous messaging, and a secure way to transfer funds. Using a distributed public ledger, the sender and receiver are kept anonymous, a key concern in a post Snowden world. Hackers cannot trace funds or messages when they are sent across public networks. (₡CCX), the native coin of Conceal Network, is based on the Cryptonote protocol and runs on a secure peer-to-peer network technology that operates with no central authority. You control the private keys to your funds. Conceal Network is accessible to anyone in the world regardless of their geographic location or status. The Conceal blockchain is resistant to any kind of analysis. All your ₡CCX transactions and messages are anonymous and Private. Conceal Network avoids many Bitcoin concerns (e.g. technological, environmental impacts, reputation and security) and is an excellent Private alternative store of value.
