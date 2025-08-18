Rohkem infot CCX

Conceal logo

Conceal hind (CCX)

Loendis mitteolevad

1 CCX/USD reaalajas hind:

$0.00926852
-3.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Conceal (CCX) reaalajas hinnagraafik
Conceal (CCX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00751228
24 h madal
$ 0.00967492
24 h kõrge

$ 0.00751228
$ 0.00967492
$ 1.59
$ 0.00403452
+0.43%

-3.84%

+70.96%

+70.96%

Conceal (CCX) reaalajas hind on $0.00926852. Viimase 24 tunni jooksul CCX kaubeldud madalaim $ 0.00751228 ja kõrgeim $ 0.00967492 näitab aktiivset turu volatiivsust. CCXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.59 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00403452.

Lüliajalise tootluse osas on CCX muutunud +0.43% viimase tunni jooksul, -3.84% 24 tunni vältel +70.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Conceal (CCX) – turuteave

$ 189.31K
--
$ 1.84M
20.58M
200,000,000.0
Conceal praegune turukapitalisatsioon on $ 189.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CCX ringlev varu on 20.58M, mille koguvaru on 200000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.84M.

Conceal (CCX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Conceal ja USD hinnamuutus $ -0.00037058645176633.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Conceal ja USD hinnamuutus $ +0.0021870908.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Conceal ja USD hinnamuutus $ +0.0030361400.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Conceal ja USD hinnamuutus $ +0.000533495022031793.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00037058645176633-3.84%
30 päeva$ +0.0021870908+23.60%
60 päeva$ +0.0030361400+32.76%
90 päeva$ +0.000533495022031793+6.11%

Mis on Conceal (CCX)

Conceal Network is a Private by Default decentralized blockchain with deposits paying interest, without the involvement of financial institutions, powered by 100% open source code. No one owns Conceal Network, everyone can take part. Conceal Network enables untraceable and anonymous messaging, and a secure way to transfer funds. Using a distributed public ledger, the sender and receiver are kept anonymous, a key concern in a post Snowden world. Hackers cannot trace funds or messages when they are sent across public networks. (₡CCX), the native coin of Conceal Network, is based on the Cryptonote protocol and runs on a secure peer-to-peer network technology that operates with no central authority. You control the private keys to your funds. Conceal Network is accessible to anyone in the world regardless of their geographic location or status. The Conceal blockchain is resistant to any kind of analysis. All your ₡CCX transactions and messages are anonymous and Private. Conceal Network avoids many Bitcoin concerns (e.g. technological, environmental impacts, reputation and security) and is an excellent Private alternative store of value.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Conceal (CCX) allikas

Ametlik veebisait

Conceal hinna ennustus (USD)

Kui palju on Conceal (CCX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Conceal (CCX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Conceal nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Conceal hinna ennustust kohe!

CCX kohalike valuutade suhtes

Conceal (CCX) tokenoomika

Conceal (CCX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CCX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Conceal (CCX) kohta

Kui palju on Conceal (CCX) tänapäeval väärt?
Reaalajas CCX hind USD on 0.00926852 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CCX/USD hind?
Praegune hind CCX/USD on $ 0.00926852. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Conceal turukapitalisatsioon?
CCX turukapitalisatsioon on $ 189.31K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CCX ringlev varu?
CCX ringlev varu on 20.58M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CCX (ATH) hind?
CCX saavutab ATH hinna summas 1.59 USD.
Mis oli kõigi aegade CCX madalaim (ATL) hind?
CCX nägi ATL hinda summas 0.00403452 USD.
Milline on CCX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CCX kauplemismaht on -- USD.
Kas CCX sel aastal kõrgemale ka suundub?
CCX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CCX hinna ennustust.
