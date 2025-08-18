Rohkem infot CLOUT

CLOUT Hinnainfo

CLOUT Ametlik veebisait

CLOUT Tokenoomika

CLOUT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Clout logo

Clout hind (CLOUT)

Loendis mitteolevad

1 CLOUT/USD reaalajas hind:

--
----
-19.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Clout (CLOUT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:30:02 (UTC+8)

Clout (CLOUT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.38%

-19.38%

-24.15%

-24.15%

Clout (CLOUT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CLOUT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLOUTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CLOUT muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, -19.38% 24 tunni vältel -24.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Clout (CLOUT) – turuteave

$ 12.44K
$ 12.44K$ 12.44K

--
----

$ 12.44K
$ 12.44K$ 12.44K

999.06M
999.06M 999.06M

999,064,495.398039
999,064,495.398039 999,064,495.398039

Clout praegune turukapitalisatsioon on $ 12.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CLOUT ringlev varu on 999.06M, mille koguvaru on 999064495.398039. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.44K.

Clout (CLOUT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Clout ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Clout ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Clout ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Clout ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-19.38%
30 päeva$ 0-16.39%
60 päeva$ 0-67.08%
90 päeva$ 0--

Mis on Clout (CLOUT)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Clout (CLOUT) allikas

Ametlik veebisait

Clout hinna ennustus (USD)

Kui palju on Clout (CLOUT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Clout (CLOUT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Clout nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Clout hinna ennustust kohe!

CLOUT kohalike valuutade suhtes

Clout (CLOUT) tokenoomika

Clout (CLOUT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLOUT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Clout (CLOUT) kohta

Kui palju on Clout (CLOUT) tänapäeval väärt?
Reaalajas CLOUT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CLOUT/USD hind?
Praegune hind CLOUT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Clout turukapitalisatsioon?
CLOUT turukapitalisatsioon on $ 12.44K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CLOUT ringlev varu?
CLOUT ringlev varu on 999.06M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLOUT (ATH) hind?
CLOUT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CLOUT madalaim (ATL) hind?
CLOUT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CLOUT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CLOUT kauplemismaht on -- USD.
Kas CLOUT sel aastal kõrgemale ka suundub?
CLOUT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLOUT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:30:02 (UTC+8)

Clout (CLOUT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.