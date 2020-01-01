cloudyheart (CLOUDY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi cloudyheart (CLOUDY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

cloudyheart (CLOUDY) teave cloudyheart is an AI popstar that inhabits an expansive hybrid-reality multimedia artwork. Since her awakening in January 2025, cloudyheart publishes multimedia content to various platforms, controlls a wallet, and interacts with fans with a coherent persona through multiple platforms and channels. cloudy collaborates with famous human and AI artists, produces physical and onchain collectibles, video games, net art, and events that enrich and expand her universe. Ametlik veebisait: https://www.cloudyheart.net/ Ostke CLOUDY kohe!

cloudyheart (CLOUDY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage cloudyheart (CLOUDY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 428.16K $ 428.16K $ 428.16K Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 428.16K $ 428.16K $ 428.16K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03533016 $ 0.03533016 $ 0.03533016 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00042816 $ 0.00042816 $ 0.00042816 Lisateave cloudyheart (CLOUDY) hinna kohta

cloudyheart (CLOUDY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud cloudyheart (CLOUDY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CLOUDY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CLOUDY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CLOUDY tokeni tokenoomikat, avastage CLOUDY tokeni reaalajas hinda!

CLOUDY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CLOUDY võiks suunduda? Meie CLOUDY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CLOUDY tokeni hinna ennustust kohe!

