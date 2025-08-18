Rohkem infot $CHILL

$CHILL Hinnainfo

$CHILL Ametlik veebisait

$CHILL Tokenoomika

$CHILL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

chill logo

chill hind ($CHILL)

Loendis mitteolevad

1 $CHILL/USD reaalajas hind:

$0.00523877
$0.00523877$0.00523877
-1.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
chill ($CHILL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:50:41 (UTC+8)

chill ($CHILL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0051987
$ 0.0051987$ 0.0051987
24 h madal
$ 0.00550059
$ 0.00550059$ 0.00550059
24 h kõrge

$ 0.0051987
$ 0.0051987$ 0.0051987

$ 0.00550059
$ 0.00550059$ 0.00550059

$ 0.03881767
$ 0.03881767$ 0.03881767

$ 0.00079152
$ 0.00079152$ 0.00079152

--

-1.56%

+6.42%

+6.42%

chill ($CHILL) reaalajas hind on $0.00523877. Viimase 24 tunni jooksul $CHILL kaubeldud madalaim $ 0.0051987 ja kõrgeim $ 0.00550059 näitab aktiivset turu volatiivsust. $CHILLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03881767 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00079152.

Lüliajalise tootluse osas on $CHILL muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.56% 24 tunni vältel +6.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

chill ($CHILL) – turuteave

$ 220.03K
$ 220.03K$ 220.03K

--
----

$ 220.03K
$ 220.03K$ 220.03K

42.00M
42.00M 42.00M

42,000,000.0
42,000,000.0 42,000,000.0

chill praegune turukapitalisatsioon on $ 220.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $CHILL ringlev varu on 42.00M, mille koguvaru on 42000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 220.03K.

chill ($CHILL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse chill ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse chill ja USD hinnamuutus $ +0.0030895515.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse chill ja USD hinnamuutus $ +0.0031066812.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse chill ja USD hinnamuutus $ +0.0013912653526459444.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.56%
30 päeva$ +0.0030895515+58.97%
60 päeva$ +0.0031066812+59.30%
90 päeva$ +0.0013912653526459444+36.16%

Mis on chill ($CHILL)

$chill is the first LSP7 token in existence. it was equally airdropped amongst the chillwhales community, the first LSP8 NFT project on the LUKSO blockchain. $chill plays a key role in not only the chill labs ecosystem; but also with LUKSO standard proposals through participation as a cultural currency, community & project based initiatives, as well as a reputation based system on-chain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse chill ($CHILL) allikas

Ametlik veebisait

chill hinna ennustus (USD)

Kui palju on chill ($CHILL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie chill ($CHILL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida chill nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake chill hinna ennustust kohe!

$CHILL kohalike valuutade suhtes

chill ($CHILL) tokenoomika

chill ($CHILL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $CHILL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse chill ($CHILL) kohta

Kui palju on chill ($CHILL) tänapäeval väärt?
Reaalajas $CHILL hind USD on 0.00523877 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $CHILL/USD hind?
Praegune hind $CHILL/USD on $ 0.00523877. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on chill turukapitalisatsioon?
$CHILL turukapitalisatsioon on $ 220.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $CHILL ringlev varu?
$CHILL ringlev varu on 42.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $CHILL (ATH) hind?
$CHILL saavutab ATH hinna summas 0.03881767 USD.
Mis oli kõigi aegade $CHILL madalaim (ATL) hind?
$CHILL nägi ATL hinda summas 0.00079152 USD.
Milline on $CHILL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $CHILL kauplemismaht on -- USD.
Kas $CHILL sel aastal kõrgemale ka suundub?
$CHILL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $CHILL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:50:41 (UTC+8)

chill ($CHILL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.