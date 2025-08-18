Mis on chill ($CHILL)

$chill is the first LSP7 token in existence. it was equally airdropped amongst the chillwhales community, the first LSP8 NFT project on the LUKSO blockchain. $chill plays a key role in not only the chill labs ecosystem; but also with LUKSO standard proposals through participation as a cultural currency, community & project based initiatives, as well as a reputation based system on-chain.

Kui palju on chill ($CHILL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie chill ($CHILL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

chill ($CHILL) tokenoomika

chill ($CHILL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $CHILL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse chill ($CHILL) kohta Kui palju on chill ($CHILL) tänapäeval väärt? Reaalajas $CHILL hind USD on 0.00523877 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $CHILL/USD hind? $ 0.00523877 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $CHILL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on chill turukapitalisatsioon? $CHILL turukapitalisatsioon on $ 220.03K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $CHILL ringlev varu? $CHILL ringlev varu on 42.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $CHILL (ATH) hind? $CHILL saavutab ATH hinna summas 0.03881767 USD . Mis oli kõigi aegade $CHILL madalaim (ATL) hind? $CHILL nägi ATL hinda summas 0.00079152 USD . Milline on $CHILL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $CHILL kauplemismaht on -- USD . Kas $CHILL sel aastal kõrgemale ka suundub? $CHILL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $CHILL hinna ennustust

