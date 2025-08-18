Rohkem infot CHAPZ

Chappyz logo

Chappyz hind (CHAPZ)

Loendis mitteolevad

1 CHAPZ/USD reaalajas hind:

$0.00018216
$0.00018216$0.00018216
+1.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Chappyz (CHAPZ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:20:49 (UTC+8)

Chappyz (CHAPZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00981464
$ 0.00981464$ 0.00981464

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+1.71%

+4.16%

+4.16%

Chappyz (CHAPZ) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CHAPZ kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHAPZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00981464 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHAPZ muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, +1.71% 24 tunni vältel +4.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chappyz (CHAPZ) – turuteave

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

--
----

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

7.56B
7.56B 7.56B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Chappyz praegune turukapitalisatsioon on $ 1.38M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHAPZ ringlev varu on 7.56B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.82M.

Chappyz (CHAPZ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chappyz ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chappyz ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chappyz ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chappyz ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.71%
30 päeva$ 0+1.26%
60 päeva$ 0+6.63%
90 päeva$ 0--

Mis on Chappyz (CHAPZ)

Chappyz is a socialfi platform and community marketplace that promotes and rewards genuine engagement through an AI powered Chat&Earn system.

Üksuse Chappyz (CHAPZ) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Chappyz hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chappyz (CHAPZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chappyz (CHAPZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chappyz nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chappyz hinna ennustust kohe!

Chappyz (CHAPZ) tokenoomika

Chappyz (CHAPZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHAPZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chappyz (CHAPZ) kohta

Kui palju on Chappyz (CHAPZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHAPZ hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHAPZ/USD hind?
Praegune hind CHAPZ/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chappyz turukapitalisatsioon?
CHAPZ turukapitalisatsioon on $ 1.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHAPZ ringlev varu?
CHAPZ ringlev varu on 7.56B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHAPZ (ATH) hind?
CHAPZ saavutab ATH hinna summas 0.00981464 USD.
Mis oli kõigi aegade CHAPZ madalaim (ATL) hind?
CHAPZ nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHAPZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHAPZ kauplemismaht on -- USD.
Kas CHAPZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHAPZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHAPZ hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.