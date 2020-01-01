Chappyz (CHAPZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chappyz (CHAPZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chappyz (CHAPZ) teave Chappyz is a socialfi platform and community marketplace that promotes and rewards genuine engagement through an AI powered Chat&Earn system. Ametlik veebisait: https://chappyz.com/ Valge raamat: https://chappyz.gitbook.io/manifesto/ Ostke CHAPZ kohe!

Chappyz (CHAPZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chappyz (CHAPZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 7.57B $ 7.57B $ 7.57B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00981464 $ 0.00981464 $ 0.00981464 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00018414 $ 0.00018414 $ 0.00018414 Lisateave Chappyz (CHAPZ) hinna kohta

Chappyz (CHAPZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chappyz (CHAPZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHAPZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHAPZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHAPZ tokeni tokenoomikat, avastage CHAPZ tokeni reaalajas hinda!

CHAPZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHAPZ võiks suunduda? Meie CHAPZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHAPZ tokeni hinna ennustust kohe!

