Cedar is a community-governed, reward-focused utility token built on the Solana blockchain. Formed through the merger of two successful Binance-based tokens, Cedar empowers its holders through decentralized governance and real utility. With rewards generated from existing treasury assets, liquidity fees, and platform profits, Cedar aims to set a new standard for transparency, innovation, and community-led growth in Web3.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Cedar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cedar (CDR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cedar (CDR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cedar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

CDR kohalike valuutade suhtes

Cedar (CDR) tokenoomika

Cedar (CDR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CDR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cedar (CDR) kohta Kui palju on Cedar (CDR) tänapäeval väärt? Reaalajas CDR hind USD on 0.00919609 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CDR/USD hind? $ 0.00919609 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CDR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cedar turukapitalisatsioon? CDR turukapitalisatsioon on $ 7.62M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CDR ringlev varu? CDR ringlev varu on 829.39M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CDR (ATH) hind? CDR saavutab ATH hinna summas 0.01982456 USD . Mis oli kõigi aegade CDR madalaim (ATL) hind? CDR nägi ATL hinda summas 0.00661447 USD . Milline on CDR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CDR kauplemismaht on -- USD . Kas CDR sel aastal kõrgemale ka suundub? CDR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CDR hinna ennustust

