Rohkem infot CDR

CDR Hinnainfo

CDR Ametlik veebisait

CDR Tokenoomika

CDR Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Cedar logo

Cedar hind (CDR)

Loendis mitteolevad

1 CDR/USD reaalajas hind:

$0.00919609
$0.00919609$0.00919609
+1.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Cedar (CDR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:09:40 (UTC+8)

Cedar (CDR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00872496
$ 0.00872496$ 0.00872496
24 h madal
$ 0.00963629
$ 0.00963629$ 0.00963629
24 h kõrge

$ 0.00872496
$ 0.00872496$ 0.00872496

$ 0.00963629
$ 0.00963629$ 0.00963629

$ 0.01982456
$ 0.01982456$ 0.01982456

$ 0.00661447
$ 0.00661447$ 0.00661447

-0.78%

+1.13%

-13.92%

-13.92%

Cedar (CDR) reaalajas hind on $0.00919609. Viimase 24 tunni jooksul CDR kaubeldud madalaim $ 0.00872496 ja kõrgeim $ 0.00963629 näitab aktiivset turu volatiivsust. CDRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01982456 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00661447.

Lüliajalise tootluse osas on CDR muutunud -0.78% viimase tunni jooksul, +1.13% 24 tunni vältel -13.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cedar (CDR) – turuteave

$ 7.62M
$ 7.62M$ 7.62M

--
----

$ 7.62M
$ 7.62M$ 7.62M

829.39M
829.39M 829.39M

829,394,464.3709673
829,394,464.3709673 829,394,464.3709673

Cedar praegune turukapitalisatsioon on $ 7.62M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CDR ringlev varu on 829.39M, mille koguvaru on 829394464.3709673. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.62M.

Cedar (CDR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cedar ja USD hinnamuutus $ +0.00010263.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cedar ja USD hinnamuutus $ -0.0043176148.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cedar ja USD hinnamuutus $ -0.0040816385.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cedar ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00010263+1.13%
30 päeva$ -0.0043176148-46.95%
60 päeva$ -0.0040816385-44.38%
90 päeva$ 0--

Mis on Cedar (CDR)

Cedar is a community-governed, reward-focused utility token built on the Solana blockchain. Formed through the merger of two successful Binance-based tokens, Cedar empowers its holders through decentralized governance and real utility. With rewards generated from existing treasury assets, liquidity fees, and platform profits, Cedar aims to set a new standard for transparency, innovation, and community-led growth in Web3.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cedar (CDR) allikas

Ametlik veebisait

Cedar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cedar (CDR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cedar (CDR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cedar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cedar hinna ennustust kohe!

CDR kohalike valuutade suhtes

Cedar (CDR) tokenoomika

Cedar (CDR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CDR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cedar (CDR) kohta

Kui palju on Cedar (CDR) tänapäeval väärt?
Reaalajas CDR hind USD on 0.00919609 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CDR/USD hind?
Praegune hind CDR/USD on $ 0.00919609. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cedar turukapitalisatsioon?
CDR turukapitalisatsioon on $ 7.62M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CDR ringlev varu?
CDR ringlev varu on 829.39M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CDR (ATH) hind?
CDR saavutab ATH hinna summas 0.01982456 USD.
Mis oli kõigi aegade CDR madalaim (ATL) hind?
CDR nägi ATL hinda summas 0.00661447 USD.
Milline on CDR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CDR kauplemismaht on -- USD.
Kas CDR sel aastal kõrgemale ka suundub?
CDR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CDR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:09:40 (UTC+8)

Cedar (CDR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.