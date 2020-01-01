Cedar (CDR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cedar (CDR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cedar (CDR) teave Cedar is a community-governed, reward-focused utility token built on the Solana blockchain. Formed through the merger of two successful Binance-based tokens, Cedar empowers its holders through decentralized governance and real utility. With rewards generated from existing treasury assets, liquidity fees, and platform profits, Cedar aims to set a new standard for transparency, innovation, and community-led growth in Web3. Ametlik veebisait: https://www.cedardao.com/ Ostke CDR kohe!

Cedar (CDR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cedar (CDR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.90M $ 6.90M $ 6.90M Koguvaru: $ 829.39M $ 829.39M $ 829.39M Ringlev varu: $ 829.39M $ 829.39M $ 829.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.90M $ 6.90M $ 6.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01982456 $ 0.01982456 $ 0.01982456 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00661447 $ 0.00661447 $ 0.00661447 Praegune hind: $ 0.00828233 $ 0.00828233 $ 0.00828233 Lisateave Cedar (CDR) hinna kohta

Cedar (CDR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cedar (CDR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CDR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CDR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CDR tokeni tokenoomikat, avastage CDR tokeni reaalajas hinda!

CDR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CDR võiks suunduda? Meie CDR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CDR tokeni hinna ennustust kohe!

