CaveWorld hind (CAVE)

Loendis mitteolevad

1 CAVE/USD reaalajas hind:

$0.01396484
$0.01396484$0.01396484
0.00%1D
USD
CaveWorld (CAVE) reaalajas hinnagraafik
CaveWorld (CAVE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 10.4
$ 10.4$ 10.4

$ 0.00930387
$ 0.00930387$ 0.00930387

--

--

+12.00%

+12.00%

CaveWorld (CAVE) reaalajas hind on $0.01396484. Viimase 24 tunni jooksul CAVE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAVEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 10.4 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00930387.

Lüliajalise tootluse osas on CAVE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +12.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CaveWorld (CAVE) – turuteave

$ 64.65K
$ 64.65K$ 64.65K

--
----

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

4.63M
4.63M 4.63M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

CaveWorld praegune turukapitalisatsioon on $ 64.65K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CAVE ringlev varu on 4.63M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.40M.

CaveWorld (CAVE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CaveWorld ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CaveWorld ja USD hinnamuutus $ +0.0065857431.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CaveWorld ja USD hinnamuutus $ +0.0048727711.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CaveWorld ja USD hinnamuutus $ +0.003892018960609163.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0065857431+47.16%
60 päeva$ +0.0048727711+34.89%
90 päeva$ +0.003892018960609163+38.64%

Mis on CaveWorld (CAVE)

The Crypto Cavemen Club is an exclusive NFT community comprised of the world's most prehistoric generation of humans. Not seen for over 10,000 years. Cave token will be used for in-game consumables as well as game-play advancement and payments. Cave plays a core role within the upcoming PVP Play to earn Crypto Cavemen Club.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CaveWorld (CAVE) allikas

Ametlik veebisait

CaveWorld hinna ennustus (USD)

Kui palju on CaveWorld (CAVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CaveWorld (CAVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CaveWorld nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CaveWorld hinna ennustust kohe!

CAVE kohalike valuutade suhtes

CaveWorld (CAVE) tokenoomika

CaveWorld (CAVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CaveWorld (CAVE) kohta

Kui palju on CaveWorld (CAVE) tänapäeval väärt?
Reaalajas CAVE hind USD on 0.01396484 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CAVE/USD hind?
Praegune hind CAVE/USD on $ 0.01396484. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CaveWorld turukapitalisatsioon?
CAVE turukapitalisatsioon on $ 64.65K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CAVE ringlev varu?
CAVE ringlev varu on 4.63M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CAVE (ATH) hind?
CAVE saavutab ATH hinna summas 10.4 USD.
Mis oli kõigi aegade CAVE madalaim (ATL) hind?
CAVE nägi ATL hinda summas 0.00930387 USD.
Milline on CAVE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CAVE kauplemismaht on -- USD.
Kas CAVE sel aastal kõrgemale ka suundub?
CAVE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CAVE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.