Rohkem infot CATJAK

CATJAK Hinnainfo

CATJAK Ametlik veebisait

CATJAK Tokenoomika

CATJAK Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Catjak logo

Catjak hind (CATJAK)

Loendis mitteolevad

1 CATJAK/USD reaalajas hind:

--
----
-2.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Catjak (CATJAK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:40:24 (UTC+8)

Catjak (CATJAK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.13%

+1.87%

+1.87%

Catjak (CATJAK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CATJAK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CATJAKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CATJAK muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.13% 24 tunni vältel +1.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Catjak (CATJAK) – turuteave

$ 22.74K
$ 22.74K$ 22.74K

--
----

$ 22.74K
$ 22.74K$ 22.74K

999.36M
999.36M 999.36M

999,359,410.187198
999,359,410.187198 999,359,410.187198

Catjak praegune turukapitalisatsioon on $ 22.74K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CATJAK ringlev varu on 999.36M, mille koguvaru on 999359410.187198. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.74K.

Catjak (CATJAK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Catjak ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Catjak ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Catjak ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Catjak ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.13%
30 päeva$ 0-26.85%
60 päeva$ 0-6.87%
90 päeva$ 0--

Mis on Catjak (CATJAK)

Launched in July 2024 on the Solana blockchain, Catjak is a community-driven memecoin inspired by the Catjak meme, a new feline addition to the ever-growing Wojakverse. Rooted in internet culture, Catjak embodies the playful quirks of cats, offering a humorous and relatable addition to the Wojak family of memes. True to its feline nature, Catjak has no master and follows no set plan—it moves with the independence and enigmatic charm of a cat. Its primary purpose is to celebrate the power of collective belief in memes and the joy they bring. Catjak represents the essence of memecoins: shared culture, humor, and the boundless potential of decentralized movements.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Catjak (CATJAK) allikas

Ametlik veebisait

Catjak hinna ennustus (USD)

Kui palju on Catjak (CATJAK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Catjak (CATJAK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Catjak nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Catjak hinna ennustust kohe!

CATJAK kohalike valuutade suhtes

Catjak (CATJAK) tokenoomika

Catjak (CATJAK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CATJAK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Catjak (CATJAK) kohta

Kui palju on Catjak (CATJAK) tänapäeval väärt?
Reaalajas CATJAK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CATJAK/USD hind?
Praegune hind CATJAK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Catjak turukapitalisatsioon?
CATJAK turukapitalisatsioon on $ 22.74K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CATJAK ringlev varu?
CATJAK ringlev varu on 999.36M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CATJAK (ATH) hind?
CATJAK saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CATJAK madalaim (ATL) hind?
CATJAK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CATJAK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CATJAK kauplemismaht on -- USD.
Kas CATJAK sel aastal kõrgemale ka suundub?
CATJAK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CATJAK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:40:24 (UTC+8)

Catjak (CATJAK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.