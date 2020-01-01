Catjak (CATJAK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Catjak (CATJAK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Catjak (CATJAK) teave Launched in July 2024 on the Solana blockchain, Catjak is a community-driven memecoin inspired by the Catjak meme, a new feline addition to the ever-growing Wojakverse. Rooted in internet culture, Catjak embodies the playful quirks of cats, offering a humorous and relatable addition to the Wojak family of memes. True to its feline nature, Catjak has no master and follows no set plan—it moves with the independence and enigmatic charm of a cat. Its primary purpose is to celebrate the power of collective belief in memes and the joy they bring. Catjak represents the essence of memecoins: shared culture, humor, and the boundless potential of decentralized movements. Ametlik veebisait: https://catjak.xyz/ Ostke CATJAK kohe!

Catjak (CATJAK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Catjak (CATJAK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21.68K $ 21.68K $ 21.68K Koguvaru: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M Ringlev varu: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.68K $ 21.68K $ 21.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00023751 $ 0.00023751 $ 0.00023751 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001469 $ 0.00001469 $ 0.00001469 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Catjak (CATJAK) hinna kohta

Catjak (CATJAK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Catjak (CATJAK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CATJAK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CATJAK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CATJAK tokeni tokenoomikat, avastage CATJAK tokeni reaalajas hinda!

