Mis on Cakepie (CKP)

Cakepie is a state-of-the-art SubDAO created by Magpie to bolster the long-term sustainability of PancakeSwap.

Üksuse Cakepie (CKP) allikas Ametlik veebisait

Cakepie hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cakepie (CKP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cakepie (CKP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cakepie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cakepie hinna ennustust kohe!

CKP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Cakepie (CKP) tokenoomika

Cakepie (CKP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CKP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cakepie (CKP) kohta Kui palju on Cakepie (CKP) tänapäeval väärt? Reaalajas CKP hind USD on 0.489691 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CKP/USD hind? $ 0.489691 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CKP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cakepie turukapitalisatsioon? CKP turukapitalisatsioon on $ 1.92M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CKP ringlev varu? CKP ringlev varu on 3.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CKP (ATH) hind? CKP saavutab ATH hinna summas 108.33 USD . Mis oli kõigi aegade CKP madalaim (ATL) hind? CKP nägi ATL hinda summas 0.335309 USD . Milline on CKP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CKP kauplemismaht on -- USD . Kas CKP sel aastal kõrgemale ka suundub? CKP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CKP hinna ennustust

Cakepie (CKP) Olulised valdkonna uudised