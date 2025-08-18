Mis on Busy (BUSY)

Busy DAO is an engine for B2C/C2C platforms with cutting-edge blockchain technology, DeFi solutions, Utility Staking, and NFTs. Many new platforms can be built on the Busy DAO Engine as Blockchain Engine will be available to everyone who will see an advantage in it through Smart Contracts – fast, scalable, and without expensive fees based on BusyChain proof of stake. The project aims to create an ecosystem of global decentralized and exclusive platforms in the first-stage focused on the gig economy that will compete with the current centralized giants with exclusivity, offered quality of services, and benefits associated with decentralization.

Üksuse Busy (BUSY) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BUSY kohalike valuutade suhtes

Busy (BUSY) tokenoomika

Busy (BUSY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUSY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Busy (BUSY) kohta Kui palju on Busy (BUSY) tänapäeval väärt? Reaalajas BUSY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BUSY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BUSY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Busy turukapitalisatsioon? BUSY turukapitalisatsioon on $ 91.21K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BUSY ringlev varu? BUSY ringlev varu on 255.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUSY (ATH) hind? BUSY saavutab ATH hinna summas 0.746078 USD . Mis oli kõigi aegade BUSY madalaim (ATL) hind? BUSY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BUSY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BUSY kauplemismaht on -- USD . Kas BUSY sel aastal kõrgemale ka suundub? BUSY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUSY hinna ennustust

