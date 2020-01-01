Busy (BUSY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Busy (BUSY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Busy (BUSY) teave Busy DAO is an engine for B2C/C2C platforms with cutting-edge blockchain technology, DeFi solutions, Utility Staking, and NFTs. Many new platforms can be built on the Busy DAO Engine as Blockchain Engine will be available to everyone who will see an advantage in it through Smart Contracts – fast, scalable, and without expensive fees based on BusyChain proof of stake. The project aims to create an ecosystem of global decentralized and exclusive platforms in the first-stage focused on the gig economy that will compete with the current centralized giants with exclusivity, offered quality of services, and benefits associated with decentralization. Ametlik veebisait: https://busydao.io/ Valge raamat: https://busydao.io/attachments/white-paper.pdf Ostke BUSY kohe!

Busy (BUSY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Busy (BUSY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 86.19K $ 86.19K $ 86.19K Koguvaru: $ 255.00M $ 255.00M $ 255.00M Ringlev varu: $ 255.00M $ 255.00M $ 255.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 86.19K $ 86.19K $ 86.19K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.746078 $ 0.746078 $ 0.746078 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00033799 $ 0.00033799 $ 0.00033799 Lisateave Busy (BUSY) hinna kohta

Busy (BUSY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Busy (BUSY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUSY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUSY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BUSY tokeni tokenoomikat, avastage BUSY tokeni reaalajas hinda!

