Mis on Buildr (BLDR)

Buildr is an AI-powered on-chain companion that enables users to launch tokens, perform token swaps, place limit orders, and automate DeFi actions using natural language. Built on BNB Smart Chain, Buildr combines AI with blockchain infrastructure to simplify on-chain execution. The $BLDR token powers the Buildr platform, providing access to exclusive features, agent usage, governance, and rev-share.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Buildr (BLDR) allikas Ametlik veebisait

Buildr hinna ennustus (USD)

Kui palju on Buildr (BLDR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Buildr (BLDR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Buildr nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Buildr hinna ennustust kohe!

BLDR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Buildr (BLDR) tokenoomika

Buildr (BLDR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLDR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Buildr (BLDR) kohta Kui palju on Buildr (BLDR) tänapäeval väärt? Reaalajas BLDR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BLDR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BLDR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Buildr turukapitalisatsioon? BLDR turukapitalisatsioon on $ 5.64K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BLDR ringlev varu? BLDR ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLDR (ATH) hind? BLDR saavutab ATH hinna summas 0.00110243 USD . Mis oli kõigi aegade BLDR madalaim (ATL) hind? BLDR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BLDR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BLDR kauplemismaht on -- USD . Kas BLDR sel aastal kõrgemale ka suundub? BLDR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLDR hinna ennustust

Buildr (BLDR) Olulised valdkonna uudised