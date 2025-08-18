Mis on BUGO (BUGO)

BUGO is a community-driven meme token launched on the Flare Network with a fixed supply and burned liquidity. The project was revived through a community-led CTO after the original developer stepped away. BUGO aims to foster meme culture on Flare while experimenting with utility around token tracking, analytics bots, and gamified engagement tools. There are no taxes, no mint functions, and no central control.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BUGO (BUGO) kohta Kui palju on BUGO (BUGO) tänapäeval väärt? Reaalajas BUGO hind USD on 0.00232375 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BUGO/USD hind? $ 0.00232375 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BUGO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BUGO turukapitalisatsioon? BUGO turukapitalisatsioon on $ 2.31M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BUGO ringlev varu? BUGO ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUGO (ATH) hind? BUGO saavutab ATH hinna summas 0.00264923 USD . Mis oli kõigi aegade BUGO madalaim (ATL) hind? BUGO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BUGO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BUGO kauplemismaht on -- USD . Kas BUGO sel aastal kõrgemale ka suundub? BUGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUGO hinna ennustust

