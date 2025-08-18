Rohkem infot BUGO

BUGO logo

BUGO hind (BUGO)

Loendis mitteolevad

1 BUGO/USD reaalajas hind:

$0.00232482
$0.00232482$0.00232482
-1.60%1D
mexc
USD
BUGO (BUGO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 13:18:45 (UTC+8)

BUGO (BUGO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00229854
$ 0.00229854$ 0.00229854
24 h madal
$ 0.00246059
$ 0.00246059$ 0.00246059
24 h kõrge

$ 0.00229854
$ 0.00229854$ 0.00229854

$ 0.00246059
$ 0.00246059$ 0.00246059

$ 0.00264923
$ 0.00264923$ 0.00264923

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

-1.73%

+6.35%

+6.35%

BUGO (BUGO) reaalajas hind on $0.00232375. Viimase 24 tunni jooksul BUGO kaubeldud madalaim $ 0.00229854 ja kõrgeim $ 0.00246059 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00264923 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BUGO muutunud +0.61% viimase tunni jooksul, -1.73% 24 tunni vältel +6.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BUGO (BUGO) – turuteave

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

--
----

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BUGO praegune turukapitalisatsioon on $ 2.31M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BUGO ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.31M.

BUGO (BUGO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BUGO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BUGO ja USD hinnamuutus $ +0.0006331956.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BUGO ja USD hinnamuutus $ +0.0013700572.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BUGO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.73%
30 päeva$ +0.0006331956+27.25%
60 päeva$ +0.0013700572+58.96%
90 päeva$ 0--

Mis on BUGO (BUGO)

BUGO is a community-driven meme token launched on the Flare Network with a fixed supply and burned liquidity. The project was revived through a community-led CTO after the original developer stepped away. BUGO aims to foster meme culture on Flare while experimenting with utility around token tracking, analytics bots, and gamified engagement tools. There are no taxes, no mint functions, and no central control.

Üksuse BUGO (BUGO) allikas

Ametlik veebisait

BUGO hinna ennustus (USD)

Kui palju on BUGO (BUGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BUGO (BUGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BUGO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BUGO hinna ennustust kohe!

BUGO kohalike valuutade suhtes

BUGO (BUGO) tokenoomika

BUGO (BUGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BUGO (BUGO) kohta

Kui palju on BUGO (BUGO) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUGO hind USD on 0.00232375 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUGO/USD hind?
Praegune hind BUGO/USD on $ 0.00232375. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BUGO turukapitalisatsioon?
BUGO turukapitalisatsioon on $ 2.31M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUGO ringlev varu?
BUGO ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUGO (ATH) hind?
BUGO saavutab ATH hinna summas 0.00264923 USD.
Mis oli kõigi aegade BUGO madalaim (ATL) hind?
BUGO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BUGO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUGO kauplemismaht on -- USD.
Kas BUGO sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUGO hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 13:18:45 (UTC+8)

