BTU Protocol hind (BTU)

1 BTU/USD reaalajas hind:

$0.774144
$0.774144
-1.30%1D
USD
BTU Protocol (BTU) reaalajas hinnagraafik
BTU Protocol (BTU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.774144
$ 0.774144
24 h madal
$ 0.789168
$ 0.789168
24 h kõrge

$ 0.774144
$ 0.774144

$ 0.789168
$ 0.789168

$ 5.0
$ 5.0

$ 0.01595713
$ 0.01595713

--

-1.39%

-0.96%

-0.96%

BTU Protocol (BTU) reaalajas hind on $0.774144. Viimase 24 tunni jooksul BTU kaubeldud madalaim $ 0.774144 ja kõrgeim $ 0.789168 näitab aktiivset turu volatiivsust. BTUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01595713.

Lüliajalise tootluse osas on BTU muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.39% 24 tunni vältel -0.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BTU Protocol (BTU) – turuteave

$ 61.93M
$ 61.93M

--
----

$ 77.41M
$ 77.41M

80.00M
80.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

BTU Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 61.93M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BTU ringlev varu on 80.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 77.41M.

BTU Protocol (BTU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BTU Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0109137268875154.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BTU Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.1532593004.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BTU Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0810979319.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BTU Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.2773450392911924.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0109137268875154-1.39%
30 päeva$ -0.1532593004-19.79%
60 päeva$ -0.0810979319-10.47%
90 päeva$ -0.2773450392911924-26.37%

Mis on BTU Protocol (BTU)

BTU Protocol solution helps companies get closer to consumers and build new distribution channels with better margins

Üksuse BTU Protocol (BTU) allikas

BTU Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on BTU Protocol (BTU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BTU Protocol (BTU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BTU Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BTU Protocol hinna ennustust kohe!

BTU kohalike valuutade suhtes

BTU Protocol (BTU) tokenoomika

BTU Protocol (BTU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BTU Protocol (BTU) kohta

Kui palju on BTU Protocol (BTU) tänapäeval väärt?
Reaalajas BTU hind USD on 0.774144 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BTU/USD hind?
Praegune hind BTU/USD on $ 0.774144. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BTU Protocol turukapitalisatsioon?
BTU turukapitalisatsioon on $ 61.93M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BTU ringlev varu?
BTU ringlev varu on 80.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTU (ATH) hind?
BTU saavutab ATH hinna summas 5.0 USD.
Mis oli kõigi aegade BTU madalaim (ATL) hind?
BTU nägi ATL hinda summas 0.01595713 USD.
Milline on BTU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BTU kauplemismaht on -- USD.
Kas BTU sel aastal kõrgemale ka suundub?
BTU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTU hinna ennustust.
BTU Protocol (BTU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.