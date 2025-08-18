Rohkem infot BSCPAD

BSCPAD hind (BSCPAD)

Loendis mitteolevad

$0.01674298
$0.01674298
-0.70%1D
BSCPAD (BSCPAD) reaalajas hinnagraafik
BSCPAD (BSCPAD) hinna teave (USD)

$ 0.01605569
$ 0.01605569
$ 0.01739543
$ 0.01739543
$ 0.01605569
$ 0.01605569

$ 0.01739543
$ 0.01739543

$ 7.45
$ 7.45

$ 0.01370459
$ 0.01370459

-1.51%

-0.74%

-2.28%

-2.28%

BSCPAD (BSCPAD) reaalajas hind on $0.01674298. Viimase 24 tunni jooksul BSCPAD kaubeldud madalaim $ 0.01605569 ja kõrgeim $ 0.01739543 näitab aktiivset turu volatiivsust. BSCPADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.45 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01370459.

Lüliajalise tootluse osas on BSCPAD muutunud -1.51% viimase tunni jooksul, -0.74% 24 tunni vältel -2.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BSCPAD (BSCPAD) – turuteave

$ 1.33M
$ 1.33M

--
--

$ 2.94M
$ 2.94M

79.21M
79.21M

175,600,000.0
175,600,000.0

BSCPAD praegune turukapitalisatsioon on $ 1.33M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BSCPAD ringlev varu on 79.21M, mille koguvaru on 175600000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.94M.

BSCPAD (BSCPAD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BSCPAD ja USD hinnamuutus $ -0.00012556416077314.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BSCPAD ja USD hinnamuutus $ +0.0018329059.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BSCPAD ja USD hinnamuutus $ +0.0013338579.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BSCPAD ja USD hinnamuutus $ -0.001195088439897342.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00012556416077314-0.74%
30 päeva$ +0.0018329059+10.95%
60 päeva$ +0.0013338579+7.97%
90 päeva$ -0.001195088439897342-6.66%

Mis on BSCPAD (BSCPAD)

BSCPAD is a launchpad platform that benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Binance Smart Chain projects.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BSCPAD (BSCPAD) allikas

Ametlik veebisait

BSCPAD hinna ennustus (USD)

Kui palju on BSCPAD (BSCPAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BSCPAD (BSCPAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BSCPAD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BSCPAD hinna ennustust kohe!

BSCPAD kohalike valuutade suhtes

BSCPAD (BSCPAD) tokenoomika

BSCPAD (BSCPAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BSCPAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BSCPAD (BSCPAD) kohta

Kui palju on BSCPAD (BSCPAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas BSCPAD hind USD on 0.01674298 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BSCPAD/USD hind?
Praegune hind BSCPAD/USD on $ 0.01674298. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BSCPAD turukapitalisatsioon?
BSCPAD turukapitalisatsioon on $ 1.33M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BSCPAD ringlev varu?
BSCPAD ringlev varu on 79.21M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BSCPAD (ATH) hind?
BSCPAD saavutab ATH hinna summas 7.45 USD.
Mis oli kõigi aegade BSCPAD madalaim (ATL) hind?
BSCPAD nägi ATL hinda summas 0.01370459 USD.
Milline on BSCPAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BSCPAD kauplemismaht on -- USD.
Kas BSCPAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
BSCPAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BSCPAD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.