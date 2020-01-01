BSCPAD (BSCPAD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BSCPAD (BSCPAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BSCPAD (BSCPAD) teave BSCPAD is a launchpad platform that benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Binance Smart Chain projects. Ametlik veebisait: https://bscpad.com/ Ostke BSCPAD kohe!

BSCPAD (BSCPAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BSCPAD (BSCPAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Koguvaru: $ 175.60M $ 175.60M $ 175.60M Ringlev varu: $ 79.21M $ 79.21M $ 79.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.45 $ 7.45 $ 7.45 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01370459 $ 0.01370459 $ 0.01370459 Praegune hind: $ 0.01583697 $ 0.01583697 $ 0.01583697 Lisateave BSCPAD (BSCPAD) hinna kohta

BSCPAD (BSCPAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BSCPAD (BSCPAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BSCPAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BSCPAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BSCPAD tokeni tokenoomikat, avastage BSCPAD tokeni reaalajas hinda!

BSCPAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BSCPAD võiks suunduda? Meie BSCPAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BSCPAD tokeni hinna ennustust kohe!

