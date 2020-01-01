Bridge Mutual (BMI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bridge Mutual (BMI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bridge Mutual (BMI) teave Bridge Mutual is a decentralized, discretionary p2p/p2b insurance platform that provides coverage for stablecoins, centralized exchanges, and smart contracts. Its platform allows users to provide insurance coverage, decide on insurance payouts, and get compensated for taking part in the ecosystem. Ametlik veebisait: https://bridgemutual.io Ostke BMI kohe!

Bridge Mutual (BMI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bridge Mutual (BMI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 216.24K $ 216.24K $ 216.24K Koguvaru: $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M Ringlev varu: $ 64.70M $ 64.70M $ 64.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 534.78K $ 534.78K $ 534.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00334767 $ 0.00334767 $ 0.00334767 Lisateave Bridge Mutual (BMI) hinna kohta

Bridge Mutual (BMI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bridge Mutual (BMI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BMI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BMI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BMI tokeni tokenoomikat, avastage BMI tokeni reaalajas hinda!

BMI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BMI võiks suunduda? Meie BMI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BMI tokeni hinna ennustust kohe!

