Bridge Mutual logo

Bridge Mutual hind (BMI)

Loendis mitteolevad

1 BMI/USD reaalajas hind:

$0.00238689
$0.00238689$0.00238689
-28.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Bridge Mutual (BMI) reaalajas hinnagraafik
Bridge Mutual (BMI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00237001
24 h madal
$ 0.00337374
24 h kõrge

$ 0.00237001
$ 0.00337374
$ 5.46
$ 0
+0.05%

-28.75%

+7.18%

+7.18%

Bridge Mutual (BMI) reaalajas hind on $0.00238689. Viimase 24 tunni jooksul BMI kaubeldud madalaim $ 0.00237001 ja kõrgeim $ 0.00337374 näitab aktiivset turu volatiivsust. BMIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.46 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BMI muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -28.75% 24 tunni vältel +7.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bridge Mutual (BMI) – turuteave

$ 154.75K
--
$ 382.70K
64.70M
160,000,000.0
Bridge Mutual praegune turukapitalisatsioon on $ 154.75K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BMI ringlev varu on 64.70M, mille koguvaru on 160000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 382.70K.

Bridge Mutual (BMI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bridge Mutual ja USD hinnamuutus $ -0.000963131967518836.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bridge Mutual ja USD hinnamuutus $ -0.0001336708.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bridge Mutual ja USD hinnamuutus $ -0.0007739705.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bridge Mutual ja USD hinnamuutus $ -0.0008352736636920307.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000963131967518836-28.75%
30 päeva$ -0.0001336708-5.60%
60 päeva$ -0.0007739705-32.42%
90 päeva$ -0.0008352736636920307-25.92%

Mis on Bridge Mutual (BMI)

Bridge Mutual is a decentralized, discretionary p2p/p2b insurance platform that provides coverage for stablecoins, centralized exchanges, and smart contracts. Its platform allows users to provide insurance coverage, decide on insurance payouts, and get compensated for taking part in the ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bridge Mutual (BMI) allikas

Ametlik veebisait

Bridge Mutual hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bridge Mutual (BMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bridge Mutual (BMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bridge Mutual nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bridge Mutual hinna ennustust kohe!

BMI kohalike valuutade suhtes

Bridge Mutual (BMI) tokenoomika

Bridge Mutual (BMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bridge Mutual (BMI) kohta

Kui palju on Bridge Mutual (BMI) tänapäeval väärt?
Reaalajas BMI hind USD on 0.00238689 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BMI/USD hind?
Praegune hind BMI/USD on $ 0.00238689. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bridge Mutual turukapitalisatsioon?
BMI turukapitalisatsioon on $ 154.75K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BMI ringlev varu?
BMI ringlev varu on 64.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BMI (ATH) hind?
BMI saavutab ATH hinna summas 5.46 USD.
Mis oli kõigi aegade BMI madalaim (ATL) hind?
BMI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BMI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BMI kauplemismaht on -- USD.
Kas BMI sel aastal kõrgemale ka suundub?
BMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BMI hinna ennustust.
Bridge Mutual (BMI) Olulised valdkonna uudised

