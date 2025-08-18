Mis on Bridge Mutual (BMI)

Bridge Mutual is a decentralized, discretionary p2p/p2b insurance platform that provides coverage for stablecoins, centralized exchanges, and smart contracts. Its platform allows users to provide insurance coverage, decide on insurance payouts, and get compensated for taking part in the ecosystem.

Üksuse Bridge Mutual (BMI) allikas Ametlik veebisait

Bridge Mutual (BMI) tokenoomika

Bridge Mutual (BMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bridge Mutual (BMI) kohta Kui palju on Bridge Mutual (BMI) tänapäeval väärt? Reaalajas BMI hind USD on 0.00238689 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BMI/USD hind? $ 0.00238689 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BMI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bridge Mutual turukapitalisatsioon? BMI turukapitalisatsioon on $ 154.75K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BMI ringlev varu? BMI ringlev varu on 64.70M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BMI (ATH) hind? BMI saavutab ATH hinna summas 5.46 USD . Mis oli kõigi aegade BMI madalaim (ATL) hind? BMI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BMI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BMI kauplemismaht on -- USD . Kas BMI sel aastal kõrgemale ka suundub? BMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BMI hinna ennustust

